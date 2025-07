Avant Spa, Ocon et Bearman ont eu ’des discussions claires’ après leur collision

Esteban Ocon estime que la collision avec son coéquipier Ollie Bearman lors du GP de Grande-Bretagne a coûté des points aux deux pilotes, révélant qu’ils avaient eu des discussions « claires » après l’arrivée.

À Silverstone, Bearman est parti à la faute à Brooklands hors de la trajectoire sèche et a percuté la Haas F1 de son équipier français (photo ci-dessous).

Bearman n’a pas reçu de pénalité de temps, les deux voitures terminant à sept secondes de George Russell, dixième, Bearman étant à 1,4 seconde en 11e position, tandis qu’Ocon prenait la 13e place.

Ce jour-là, Sauber F1, grande rival de Haas au championnat, a marqué un total impressionnant de 15 points grâce au podium de Nico Hulkenberg, et des équipes comme Williams et Alpine ont également marqué des points.

Ocon a estimé que l’approche « sans détour » adoptée lors de cette réunion était bénéfique pour l’équipe.

"Nous en avons discuté avec Ayao et Ollie, et nous savons que nous ne devrions pas nous retrouver dans cette situation," confie aujourd’hui le Français à Spa, avant le GP de Belgique qui débute par les Libres et les Qualifications Sprint demain.

"Nous avons tous deux connu une course difficile à différents moments du week-end, et nous n’aurions pas dû nous retrouver dans cette situation au début, sans compter les conditions délicates."

"Sans cette erreur, nous aurions probablement tous les deux marqué des points. Nous avons donc compris que nous ne pouvions pas gâcher ce genre d’opportunités, et cela s’est passé très simplement."

"La discussion a été très claire, l’ambiance au sein de l’équipe reste excellente, il n’y a pas de secret ou de tabou, nous travaillons ensemble vers le même objectif, c’est le plus important."

Quant à Bearman, il a expliqué que Haas avait mis en place des mesures "pour que cela ne se reproduise plus jamais."

"Il n’y a aucune rancune," a ajouté Bearman.

"C’était malheureux, et avec une piste mouillée, dans n’importe quel autre scénario, cela n’aurait pas posé de problème."

"Mais avec une trajectoire unique, compte tenu de notre position en piste, cela a entraîné un contact, et bien sûr, nous ne voulons pas que cela se reproduise entre coéquipiers."

"Nous avons tout mis en œuvre lors de cette discussion pour que cela ne se reproduise plus."