Bortoleto aurait aimé ’être sur le podium à la place’ de Hülkenberg

Gabriel Bortoleto a pris du temps pour se reposer lors des deux week-ends de repos qu’il y a eu depuis le GP de Grande-Bretagne. Le pilote Sauber F1 a toutefois eu une première semaine agitée, mais il a pu prendre du temps pour lui.

Il se félicite d’une bonne dynamique dans l’équipe suisse, qui a inscrit 35 points en quatre courses, dont 15 à Silverstone avec le podium de Nico Hülkenberg, qui a été un boost de moral pour tout le team.

"Après Silverstone, j’ai bougé toute la semaine, j’ai fait les tests, je suis allé au Festival of Speed de Goodwood, c’était amusant, j’ai piloté la Sauber de 2013. Puis j’ai passé une semaine à la maison, je me suis entraîné, je me suis détendu, c’était cool, et maintenant je suis à Spa, un de mes circuits préférés" note Bortoleto.

"Je sens que la dynamique de l’équipe est bonne, on se bat pour les points, Nico a eu son premier podium lors de la dernière course, c’était incroyable. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée mais ça ne sera pas simple, le peloton est très serré."

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est déroulé dans des conditions météorologiques changeantes, ce qui a permis à Hülkenberg de monter sur le podium, notamment grâce à une excellente stratégie. Bortoleto a célébré avec le pilote allemand qui a enfin pu franchir cette étape importante, mais il aurait préféré être lui-même sur le podium.

"J’étais super heureux pour Nico et je le suis toujours, mais évidemment, j’aurais adoré être à sa place et me battre pour ça. Mais c’est lui qui a pris ces décisions, et c’est comme ça. Si j’avais pris les mêmes décisions que lui, j’aurais pu m’en approcher ou me battre moi-même pour le podium."

Le jeune pilote a admis avoir vu d’autres pilotes expérimentés s’arrêter aux stands et avoir pris lui-même un risque : "La première décision que j’ai prise pendant la course, celle de m’arrêter aux stands pour changer mes pneus slicks, était une mauvaise décision."

"J’ai vu des pilotes expérimentés devant moi le faire, Charles, Russell, et je me suis dit qu’ils connaissaient très bien la piste et les conditions. J’ai également vu des zones sèches sur la piste et je me suis dit que j’allais tenter le coup, essayer quelque chose, puisque nous étions de toute façon en queue de peloton."

Bortoleto n’a pas pu terminer la course après une sortie de piste en slicks, et il note que tous les débutants ont été en difficulté dans ces conditions : "Au final, cela n’a pas porté ses fruits pour aucun de ces pilotes. Nous avons tous beaucoup souffert."

"J’ai vu beaucoup de pilotes sortir de la piste et avoir des accidents, comme moi, donc je pense que c’était une course très difficile. J’ai essayé quelque chose de différent, mais cela n’a pas fonctionné. Je pense que ceux qui ont très bien maîtrisé les bases et ont fait une très bonne course ont réussi à marquer des points, voire à monter sur le podium, comme Nico."

Selon le Brésilien, cela se joue à l’expérience : "Quand on est débutant, j’ai l’impression qu’on a toujours envie de faire quelque chose d’un peu différent. En tout cas, dans mon cas, je voulais essayer les pneus slicks, je pensais pouvoir garder la voiture sur la piste et tenter quelque chose de différent. Mais finalement, la piste n’a pas séché."