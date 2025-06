Avancer le GP du Canada F1 en mai dès 2026, était-ce une bonne idée ?

Le Grand Prix de F1 du Canada sera déplacé à la fin mai l’an prochain, dans la foulée de Miami mais avec trois semaines d’écart entre les deux épreuves.

Est-ce quelque chose qui inquiète déjà les patrons d’équipe ? Il pourrait faire quelques degrés de moins, mais qu’est-ce que cela pourrait changer d’autre ?

En conférence de presse à Montréal, Ayao Komatsu, James Vowles et Frédéric Vasseur ont été invités à donner leur point de vue.

"Je pense que même à cette période de l’année ici, la météo est assez instable," ironise Komatsu, le directeur de Haas F1.

"Même à la mi-juin, on peut avoir une course sèche, une course humide, des conditions très changeantes, très chaudes ou très fraiches. Je suis donc sûr que les équipes n’ont aucun problème avec ce changement de période de l’année."

"Je ne pense pas que ce sera radicalement différent, il ne va pas neiger non plus ! Je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde de chercher à optimiser la logistique des voyages avec ce couplage avec Miami."

Pour Vowles, le directeur de Williams F1, "j’ai eu le plaisir de venir ici en hiver... et je ne veux surtout pas courir ici en hiver ; il fait un froid glacial."

"Mais je pense que fin mai est parfait. La façon dont ils ont procédé est logique d’un point de vue du calendrier, juste pour éviter de trop tourner à travers le monde. Je pense que tout ira parfaitement bien. Je ne pense pas que cela changerait radicalement – ​​comme Ayao l’a dit – le résultat. Pas vraiment. Je pense que nous nous adaptons tous plutôt bien maintenant à des températures plus chaudes ou plus froides."

Enfin pour Vasseur, directeur de Ferrari, "je n’attends pas trop de bouleversement. J’espère juste que cela ne sera pas trop compliqué avec les conditions météorologiques. Je ne pense pas. Et pour l’organisation du calendrier, c’est une bonne décision. C’est tout à fait logique."