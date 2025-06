Bottas n’exclut pas lancer une équipe cycliste professionnelle

Valtteri Bottas admet envisager de créer une équipe cycliste professionnelle.

Avant même de perdre son baquet chez Sauber à la fin de l’année dernière, l’actuel pilote de réserve Mercedes F1 était un grand passionné de cyclisme, parcourant des centaines de kilomètres par semaine à l’entraînement partout dans le monde.

Le pilote de 35 ans a confié qu’il travaille désormais avec un entraîneur professionnel.

"Je fais plus de vélo maintenant," a déclaré Bottas, qui espère revenir sur la grille l’année prochaine avec Cadillac.

"Cette année, je veux voir comment je peux progresser en l’espace de 12 mois en m’entraînant plus spécifiquement pour cela et en ayant plus de temps disponible."

"Je participe toujours à tous les week-ends de Formule 1, mais cette année, j’ai pratiqué le vélo en moyenne 15 heures par semaine."

Le Finlandais a révélé que son rapport poids/puissance actuel est de 4,8 watts par kilogramme, contre 6 watts ou plus pour un cycliste professionnel.

Quant à l’avenir, Bottas, dont la fortune est estimée à environ 30 millions de dollars, n’exclut pas de créer sa propre équipe cycliste professionnelle.

"Il ne faut jamais dire jamais. Pour l’instant, je suis un peu trop occupé, mais pour l’avenir... Le vélo, c’est l’une de mes plus grandes passions. On verra bien. Je ne peux pas le nier. C’est un sport que j’adore suivre et pratiquer."