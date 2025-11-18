Audi F1 va générer ’plus d’attentes’ que Sauber, mais ’devra rester réaliste’

Nico Hülkenberg est intéressé par la manière dont l’équipe Sauber va évoluer l’année prochaine, en devenant officiellement Audi F1 Team. Celui qui a lancé sa carrière en catégorie reine en 2010 a déjà roulé pour une équipe officielle, Renault, mais n’a jamais vu un team évoluer du statut d’indépendant à celui d’équipe d’usine.

Selon lui, l’image de l’équipe va totalement évoluer en 2026, l’artisan laissant place à un team d’usine qui fabriquera ses propres moteurs. Pour autant, il rappelle qu’il n’y aura pas de changement de statut immédiat en termes de résultats, et que la structure aura besoin de temps pour s’adapter à son changement de fonctionnement.

"La perception va changer, c’est certain" a déclaré Hülkenberg à RACER. "Je pense qu’en tant que constructeur, et bien sûr en tant qu’Audi, nous allons attirer beaucoup plus l’attention, susciter beaucoup plus d’attentes, mais nous devons rester réalistes."

"Je ne m’attends pas à ce que nous arrivions et remportions des courses dès le début, nous sommes au début d’un long parcours. C’est un processus et les meilleures équipes ont encore, je pense, un gros avantage en termes d’infrastructures, d’usines et tout ce genre de choses."

"Mais nous poussons. J’espère que nous rattraperons notre retard, mais il est certain qu’en tant que constructeur, les attentes seront un peu différentes l’année prochaine."

L’Allemand est convaincu qu’il peut être un leader au sein du projet, de par ses performances, mais surtout grâce à son expérience, qu’il compte mettre au service de cette équipe qui aura tout à apprendre, notamment en matière de moteur.

"J’espère que l’expérience m’aidera. En tant que pilote, vous êtes évidemment censé courir à fond, rouler vite, obtenir des résultats et être performant, mais vous pouvez aussi contribuer d’autres manières. Sur le plan technique, lorsque les règlements changent, il y a évidemment beaucoup de nouvelles choses à apprendre, à assimiler."

"J’espère pouvoir contribuer à un apprentissage plus rapide l’année prochaine. Je pense que cela dépend d’un ensemble de facteurs. Évidemment, l’expérience aide, les différentes réglementations, les différentes voitures."

"Vous avez simplement une plus grande richesse de connaissances, vous savez comment les choses fonctionnaient à différentes époques. Mais ensuite, c’est un mélange de ce que vous ressentez, puis évidemment de ce que les données mesurent, de ce que les ingénieurs voient."

"C’est un travail en constante évolution, vous conduisez, vous changez des choses, vous testez des choses, vous obtenez des résultats, vous obtenez des réponses et vous continuez comme ça, vous construisez une image et vous acquérez des connaissances."

Hülkenberg reconnait qu’il n’avait pas imaginé, quand il est revenu en Formule 1 en 2023 après trois ans de pause, rouler un jour pour l’équipe d’usine d’une marque allemande : "C’est cool. C’est vraiment une opportunité qui, selon moi, ne se présente pas souvent dans la carrière d’un pilote."

"Cela a évidemment été le cas pour d’autres pilotes par le passé, mais pour moi, revenir en 2023 avec Haas, puis voir comment les choses ont évolué à partir de là, c’est une histoire assez folle que d’avoir décroché ce poste de pilote d’usine chez Audi, d’en faire partie et d’être toujours là après 15 ans dans l’industrie. Je suis donc très fier et heureux de cela."