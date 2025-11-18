Mercedes F1 est prête pour sa bataille contre Ferrari et Red Bull à Las Vegas

À l’aube d’un nouveau week-end incandescent sur le Strip, Mercedes F1 aborde le Grand Prix de Las Vegas avec un mélange de confiance et de prudence. Dans une saison où chaque détail peut faire basculer la hiérarchie, Toto Wolff rappelle que la capitale du Nevada n’a rien d’un rendez-vous ordinaire.

Le tracé ultra-rapide, désormais bien ancré dans le calendrier, promet encore un spectacle à la hauteur de ses premières éditions, aussi imprévisibles que spectaculaires.

Si l’écurie de Brackley a repris l’avantage dans la lutte pour la deuxième place au championnat, elle sait mieux que quiconque que la marge est ténue face à Ferrari et Red Bull. À trois courses de la fin, la bataille s’annonce totale jusqu’à Abu Dhabi.

"Le week-end à Las Vegas ne ressemble à aucun autre en F1," lance l’Autrichien.

"La course nocturne sur le Strip est déjà devenue un événement emblématique du calendrier, avec un tracé à grande vitesse qui représente un défi intéressant et offre de superbes courses. Elle a attiré à la fois des fans existants et de nouveaux fans vers notre sport, et je suis sûr qu’elle continuera à le faire pendant de nombreuses années. Les deux premières éditions ont été spectaculaires et je suis sûr que cette année sera encore plus grande et meilleure."

"Sur la piste, nous avons rétabli notre avantage dans la lutte pour la deuxième place. Nous ne tenons toutefois rien pour acquis. Nous avons vu à Austin et au Mexique à quelle vitesse cet écart peut disparaître et, même si nos performances de l’année dernière à Las Vegas ont peut-être suscité des attentes extérieures pour ce week-end, nous ne nous laissons pas emporter."

"Le plateau est incroyablement compétitif et la bataille va faire rage jusqu’à la fin à Abu Dhabi. Nous avons trois semaines de courses difficiles devant nous pour déterminer qui sortira vainqueur entre Ferrari, Red Bull et nous. Nous sommes prêts à nous lancer."

Et pendant que les regards se tournent vers les enjeux du titre pilotes en F1 entre les pilotes McLaren et Max Verstappen, un autre titre pourrait se jouer ce week-end. Toto Wolff a aussi un mot pour la Française Doriane Pin, sa protégé en F1 Academy, qui peut être sacrée ce week-end (photo ci-dessous).

"Un championnat sera définitivement décidé ce week-end. Doriane se rend à Las Vegas en tête du classement de la F1 Academy ; la bataille entre elle et Maya (Weug) de Ferrari a été brillante tout au long de la saison."

"L’une ou l’autre méritera le titre de championne, mais nous encouragerons bien sûr notre jeune pilote qui espère terminer le travail et conclure sa saison avec un succès ultime."