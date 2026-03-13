Audi F1 rate la Q3 de peu mais se retrouve près de Red Bull

Audi F1 était à deux doigts de passer en SQ3 pour valider une place dans le top 10 de la grille du Sprint du Grand Prix de Chine. Nico Hülkenberg a manqué pour 15 millièmes de seconde une place en SQ3, notamment face aux Red Bull.

La course de 100 km de demain attribuant des points aux huit premiers, la lutte s’annonce intense à Shanghai, de plus, toutes les informations recueillies sur le comportement de la voiture sur ce circuit seront mises à profit lors de la séance de qualifications de cet après-midi et de l’épreuve phare de dimanche, la course.

"C’est dommage de rater la SQ3 d’un si petit écart, mais dans l’ensemble, la 11e place reste un résultat solide. En SQ2, j’ai perdu le contact radio avec l’équipe, j’ai donc dû gérer une partie du tour tout seul, ce qui a compliqué les choses" raconte Hülkenberg.

"À part cela, les sensations avec la voiture sont bonnes depuis ce matin. On semble à nouveau bien placés dans la lutte pour le milieu de peloton, ce qui est encourageant. C’est très serré sur la piste, donc on va mettre à profit ce qu’on a appris aujourd’hui et viser à progresser demain."

Gabriel Bortoleto n’est que 14e, ce qui est évidemment frustrant après une journée difficile : "Ce vendredi a été un peu délicat pour nous. Nous avons rencontré quelques problèmes lors des essais libres qui sont réapparus pendant les qualifications de sprint, ce qui nous a mis en difficulté."

"Bien sûr, c’est un type de circuit différent de ceux que nous avons connus jusqu’à présent, avec des types de virages variés, et nous redécouvrons comment notre voiture se comporte. En ce qui concerne le sprint de demain, nous verrons ce que nous pouvons accomplir."

"C’est évidemment une course assez courte, et après cela, nous veillerons à résoudre tous les problèmes qui se posent en coulisses, afin d’aborder les qualifications dans de meilleures conditions et de donner le meilleur de nous-mêmes."