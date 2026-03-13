Alonso espère ’survivre’, Stroll note ’les mêmes problèmes’ qu’en Australie

Aston Martin vit un week-end moins cauchemardesque en Chine pour le moment, avec une séance libre et une Qualification Sprint durant lesquelles les deux pilotes ont pu rouler sans être immobilisés au stand par des problèmes techniques.

Mais Fernando Alonso s’est qualifié 19e, juste devant son équipier, et il admet que la situation liée à la fiabilité est tendue, ce qui rend quand même la vie de l’équipe difficile.

"Nous avons effectué quelques tours lors des essais libres et n’avons pas franchi la SQ1 aujourd’hui. Je pense que nous avons fait de notre mieux, mais nous sommes encore loin des autres" reconnait Alonso.

"Nous allons essayer de nous améliorer encore demain, d’effectuer autant de tours que possible et de mieux cerner ce train de roues. Les Williams sont trois dixièmes devant, c’était huit dixièmes en Australie, donc on a fait des progrès, mais on est encore très loin."

"On va essayer de faire des tours mais on n’a pas de stock sur les moteurs, donc tout problème pourrait être très difficile. On va essayer de survivre sur la fiabilité et d’apprendre davantage sur le week-end."

Lance Stroll déplore une situation qui n’est pas franchement meilleure qu’en Australie, avec des places lointaines sur la grille et une épée de Damoclès niveau pièces : "Nous avons recueilli des données importantes, ce qui est positif, mais nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes qu’il y a une semaine à Melbourne."

"En fin de compte, nous ne voulons pas nous battre pour les 19e et 20e places, nous avons donc beaucoup de travail devant nous, mais nous sommes venus en Chine avec pour objectif principal de continuer à mieux connaître la voiture."