Bearman avait ’un très bon rythme’, Ocon veut ’régler ses problèmes’

Haas F1 continue de se montrer à son avantage dans le peloton en ce début de saison. Oliver Bearman s’est qualifié neuvième pour le Sprint du Grand Prix de Chine, entre les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Isack Hadjar.

Le Britannique a forcément un bilan positif à tirer de cette première journée de roulage à Shanghai, et il espère continuer à progresser lors du Sprint et de la qualification demain, afin de préparer au mieux la course de dimanche.

"Nous avons affiché un très bon rythme dès le premier tour des essais libres, et nous avons pu nous appuyer là-dessus pour progresser. La séance a été difficile, l’équilibre était un peu délicat et il était difficile d’enchaîner les tours, mais nous y sommes finalement parvenus et je suis satisfait de ma neuvième place aujourd’hui" a déclaré Bearman.

"Je suis assez impressionné et surpris par l’écart avec les leaders, car il semble que nous l’ayons un peu réduit par rapport à la semaine dernière. Avant ce week-end, je ne m’attendais pas à être dans la lutte pour le top 8."

"Nous pensions que les quatre équipes de tête seraient bien trop loin devant, mais finalement, cela n’a pas vraiment été le cas. Il semble que si nous faisons tout correctement demain, nous pourrons marquer des points."

Esteban Ocon n’a pas passé la SQ2, et il ne cachait pas sa déception après la séance, au moment de faire le bilan d’une performance en deçà de ce qu’il espérait avant le week-end.

"Difficile, c’est le mot. On a fait un bon pas entre les EL et la Qualification Sprint. On essaie de faire fonctionner la voiture, il y a de l’instabilité en entrée de virage et des blocages en fin de freinage. On sait que c’est possible de régler ces problèmes mais il faut que ça se produise" demande Ocon.

"Nous travaillons dur pour que la voiture soit à la hauteur de nos attentes, mais il reste encore quelques points à examiner pour l’améliorer d’ici demain. Elle a du potentiel et nous la comprenons désormais assez bien, donc j’espère que nous pourrons résoudre nos problèmes et en tirer le maximum."

Le Français est toutefois satisfait de la gestion de l’énergie ce week-end : "Ca allait, c’était plutôt bien géré. J’étais tout seul dans ce dernier tour donc j’ai perdu beaucoup en ligne droite sans avoir d’inspiration, mais sur le meilleur tour que j’ai pu faire dans la séance, c’était plutôt bien géré."