Audi F1 ne marque pas de points mais Hülkenberg a engrangé ’une expérience importante’
Bortoleto n’a pas pu prendre le départ mais relativise
Nico Hülkenberg a été abonné aux 11e places ce week-end, puisque c’était sa position en Qualifs Sprint, en qualifications, et ce dimanche en course. Le pilote Audi F1 a juste subi un abandon au Sprint, mais cette course du dimanche était toutefois positive malgré l’absence de points.
En effet, il avait abandonné à Melbourne avant même le départ, et il a donc pu apprendre beaucoup de choses sur la gestion de l’énergie des nouvelles monoplaces en course.
"La première course de la saison pour moi et une expérience importante, des tours importants. J’ai appris sur la gestion de l’énergie, j’ai beaucoup à analyser. Ce n’était pas un succès, quelques problèmes mais c’est utile, on va digérer ça et recommencer au Japon" a noté Hülkenberg.
"C’est bien, on a une semaine de repos pour tout analyser, se regrouper, repartir de zéro avant le Japon et on pourra recommencer" a conclu le pilote allemand.
Gabriel Bortoleto a subi le même sort qu’avait vécu son équipier la semaine dernière en étant dans l’incapacité de prendre le départ. Le Brésilien se veut philosophe et préfère voir le côté positif d’un week-end qui n’était pas si négatif.
"Ce que je peux dire, c’est que c’était un problème technique. On n’a pas pu débuter la course, c’est décevant mais ces choses peuvent arriver au début d’une réglementation" a déclaré Bortoleto.
"Je suis très déçu car j’ai l’impression qu’il y avait beaucoup d’opportunités, beaucoup de voitures n’ont pas débuté, plusieurs n’ont pas terminé, et il y avait la possibilité de marquer des points. Mais on passe à la suite."
"Mais c’est positif, Melbourne était génial et ici ça allait jusqu’à la course, on se battait pour de bonnes positions, pour des points, mais je suis juste déçu car c’est frustrant de ne pas prendre part à une course qui a l’air si amusante à regarder."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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