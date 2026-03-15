La ’coïncidence extrêmement malheureuse’ qui a stoppé McLaren à Shanghai

Le Grand Prix de Chine a viré au cauchemar pour McLaren F1, contrainte de retirer ses deux monoplaces avant même le départ à Shanghai. L’équipe vient de confirmer que l’abandon simultané d’Lando Norris et d’Oscar Piastri était dû à deux problèmes électriques distincts affectant leurs moteurs fournis par Mercedes.

Les deux pilotes McLaren devaient pourtant s’élancer depuis la troisième ligne de la grille, Piastri ayant signé le cinquième temps des qualifications devant Norris, sixième. Mais la situation s’est rapidement détériorée avant même le départ de la course.

Un problème est apparu sur la monoplace de Piastri alors qu’elle se trouvait déjà sur la grille. L’équipe a détecté une anomalie électrique sur son unité de puissance et, incapable de résoudre le problème sur place, a dû ramener la voiture dans le garage pour procéder à des investigations plus approfondies.

La situation était encore plus précoce pour Norris. Le Britannique n’a même pas pu rejoindre la grille de départ après qu’un souci technique a été identifié pendant ce que l’équipe a décrit comme "une préparation de course de routine".

Il s’agit du premier non-départ de Norris depuis le début de sa carrière en Formule 1. Pour Piastri, la situation est encore plus frustrante : l’Australien n’a toujours pas bouclé le moindre tour de course en 2026 après être déjà sorti de la piste lors de son tour de reconnaissance avant le départ du Grand Prix d’Australie la semaine précédente.

McLaren a qualifié ces deux incidents non liés "d’extrêmement malheureuse coïncidence", qui a conduit l’équipe à faire abandonner ses deux voitures avant le départ pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, n’a pas caché sa frustration face à cette situation rare.

"Un week-end de course de Formule 1 est le résultat des efforts et de l’énergie de nombreux membres de l’équipe, que ce soit sur le circuit ou à Woking à l’usine, sans oublier nos partenaires techniques et commerciaux ainsi que les incroyables fans de McLaren qui se lèvent tôt ou se couchent tard pour nous soutenir," a-t-il déclaré.

"Nous sommes ici pour courir, et aujourd’hui nous n’étions pas en mesure de le faire en raison de problèmes électriques distincts sur les deux unités de puissance, ce qui est extrêmement frustrant et décevant pour l’équipe, les pilotes, nos partenaires techniques et commerciaux et bien sûr nos fans. Nous nous en excusons et nous ferons en sorte de rebondir ensemble à Suzuka."

Stella a précisé que rien n’avait laissé présager ces soucis après les qualifications.

"Rien n’avait changé entre les qualifications de samedi et la mise en route des voitures dans le garage avant la course. Mais alors que nous préparions la voiture de Lando pour quitter le garage, un problème électrique a été détecté sur l’unité de puissance."

Malgré une tentative de réparation en collaboration avec les ingénieurs de Mercedes HPP, l’équipe n’a pas réussi à résoudre le problème.

"Nous avons essayé de le corriger avec nos partenaires de HPP, mais cela n’a pas été possible, ce qui a entraîné le premier non-départ de sa carrière en Grand Prix de Formule 1."

Quelques minutes plus tard, un second problème a frappé la voiture de Piastri.

"Ensuite, sur la grille, nous avons découvert un autre problème électrique sur l’unité de puissance d’Oscar, qui n’a pas pu être résolu, ce qui a obligé la voiture à revenir au garage pour une enquête plus approfondie."

Selon Stella, les deux pannes semblent totalement indépendantes.

"Il semble s’agir de deux défauts électriques distincts sur l’unité de puissance survenus au même moment, une coïncidence extrêmement malheureuse qui signifiait tout simplement qu’il n’y avait aucun moyen de prendre le départ de la course cet après-midi avec l’une ou l’autre des voitures."

McLaren entend désormais analyser en profondeur les causes de ces incidents.

"Ici nous n’avons pas de réponses à vous donner. Nous allons enquêter avec nos partenaires de HPP pour comprendre ce qui s’est passé."

Malgré cette désillusion, l’équipe assure vouloir tirer les enseignnements de cet épisode avant la prochaine manche du championnat.

"Nous avançons ensemble en tant qu’équipe, sur le circuit et à Woking, avec nos partenaires de HPP. Nous apprendrons de cette journée et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus avant de revenir plus forts pour la prochaine course au Japon."

Stella a enfin tenu à féliciter le vainqueur du jour, Kimi Antonelli, pour son premier succès en Grand Prix.

"Enfin, nous voulons aussi féliciter Andrea Kimi Antonelli pour sa première victoire en Grand Prix de Formule 1, un accomplissement spécial qu’il n’oubliera jamais."