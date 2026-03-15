Wolff raconte pourquoi il a été ’submergé par l’émotion’ devant le podium

Toto Wolff était très heureux du résultat de Mercedes F1 ce dimanche en Chine, puisque l’équipe dont il est le PDG a gagné avec Andrea Kimi Antonelli. Le jeune Italien signe son premier succès en Formule 1, et George Russell complète un deuxième doublé en autant de courses.

L’Autrichien a pu en plus voir Lewis Hamilton, qui a roulé pour lui de 2013 à 2024, terminer sur le podium sous les couleurs de Ferrari, et Peter Bonnington, ancien ingénieur de course de Hamilton désormais en charge d’Antonelli, les accompagner sur le podium.

"Cela fait un moment que je suis en Formule 1, mais ce podium est sans doute l’un des meilleurs moments que j’ai jamais vécus" a déclaré Wolff, heureux d’avoir pu assister à un beau moment de partage.

"Ces trois-là, avec Bono au milieu, qui accompagne Lewis depuis toujours et qui a pris la relève de Kimi pour faire de lui ce qu’il est aujourd’hui… pour être honnête, il est rare que je sois submergé par l’émotion, mais c’est vraiment un moment comme ça."

Interrogé sur l’erreur d’Antonelli dans les derniers tours, il raconte avoir demandé à Bonnington de faire ralentir l’Italien, afin d’éviter un désastre : "J’ai dit à Bono de faire arrêter ce non-sens, mais c’est ce que Kimi voulait faire, il est comme ça."

Wolff reconnait qu’il ne pensait pas voir Antonelli gagner si vite en Formule 1, puisqu’il a vécu une première saison dont l’apprentissage a été chaotique. Ce succès dès la deuxième course de sa deuxième saison est la preuve de ses progrès.

"Je pense que ça s’est peut-être produit plus tôt que je ne le pensais. L’année dernière, nous avions dit que ce serait une année très difficile, avec beaucoup de hauts et de bas et d’erreurs. Et puis, boum, dès la deuxième course, il gagne."

"Il a su gérer la course en tête, il a très bien piloté aujourd’hui, donc il est probablement un peu plus avancé que ce que j’avais prévu. Il était en fait assez calme et jovial avant la course, mais ensuite, sur la grille de départ, on voit ses yeux."

"Il a les ingrédients d’un très bon pilote, avec la vitesse et la maturité, mais la pression en Formule 1, la célébrité, tout ce qu’il y a à faire, c’était une surprise pour lui et il lui a fallu digérer tout ça."

Pour le patron de Mercedes, c’est aussi la réussite d’un pari effectué très tôt sur le jeune pilote, et sur une confiance renouvelée quand tout le monde critiquait le choix d’avoir propulsé Antonelli trop tôt dans une équipe de pointe.

"Il est dans l’équipe depuis qu’il a 11 ans, et les gens ont douté l’an dernier, ou même à Monza il y a deux ans quand il a crashé la voiture. Mais on a continué à croire qu’il pouvait le faire et on est récompensés, il a gagné son premier Grand Prix."