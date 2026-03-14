Lawson mise sur la ’stratégie’ en Chine, Lindblad ’se sent bien’ et assure

Liam Lawson a subi un retour à la réalité en qualifications à Shanghai après avoir inscrit deux points lors du Sprint. Le pilote Racing Bulls s’est qualifié 14e après un séance délicate à gérer, d’autant qu’il a été piégé par un double drapeau jaune.

Le Néo-Zélandais regrette de ne pas avoir fait mieux mais espère pouvoir tirer parti d’une bonne stratégie en course afin de remonter vers le top 10 et, pourquoi pas, inscrire des points.

"Les qualifications ont été un peu chaotiques et nous avons eu du mal à enchaîner les tours. Cependant, nous étions sur un très bon tour à la fin et tout se mettait en place avant que les drapeaux jaunes doubles ne nous obligent à ralentir" raconte Lawson.

"La gestion des pneus et de l’énergie sera vraiment importante demain. Ça va être difficile, nous aurons donc besoin d’une stratégie de course solide, sur laquelle nous allons travailler ce soir."

Arvid Lindblad a connu un week-end très compliqué avec un problème mécanique en essais libres, lors du Sprint, et encore en qualifications. Se placer juste derrière son équipier dans ces conditions, sur un circuit qu’il découvre, est très positif.

"Je me sentais vraiment bien dans la voiture pendant les qualifications. J’ai commis quelques erreurs lors de certains tours, mais lors de mon dernier tour, j’avais gagné trois dixièmes. Je ne sais pas si j’aurais pu passer en Q3, mais je progressais, donc c’était un peu dommage d’avoir ces drapeaux jaunes dans le dernier virage" note Lindblad.

"Dans l’ensemble, nous avons manqué quelques tours entre les libres d’hier et le sprint de ce matin, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons rattraper, donc nous devons simplement en tirer le meilleur parti."

"Je pense que la course de demain sera intéressante et qu’il sera important de bien gérer les pneus et d’adopter la bonne stratégie. Nous ferons de notre mieux et verrons si nous pouvons marquer des points."