Règles F1 2026 : Wolff confiant de voir de bonnes solutions annoncées

Alors que se tient aujourd’hui une réunion cruciale pour l’avenir de la Formule 1, Toto Wolff a appelé à la prudence dans l’évolution des règles 2026, insistant sur la nécessité d’ajustements mesurés plutôt que de bouleversements radicaux.

Le directeur de Mercedes a averti que toute modification du règlement devait être effectuée "avec un scalpel et non avec une batte de baseball", alors que les principales parties prenantes du championnat – écuries, motoristes, dirigeants de la discipline et FIA – se réunissent virtuellement ce lundi pour discuter d’éventuelles améliorations.

Ces règles 2026, très critiquées depuis leur introduction, reposent sur un équilibre proche de 50/50 entre moteur thermique et puissance électrique. Un concept qui a accentué l’importance de la gestion de l’énergie, aussi bien en qualifications qu’en course, au grand dam des pilotes et des fans. Par ailleurs, des préoccupations en matière de sécurité ont émergé, notamment après le spectaculaire accident à 50 G d’Ollie Bearman lors du Grand Prix du Japon, qui a mis en lumière des écarts de vitesse de rapprochement particulièrement marqués.

Profitant de la trêve imposée au mois d’avril, une série de réunions stratégiques est organisée afin de trouver un consensus sur des ajustements susceptibles d’améliorer le règlement.

"Je dois vraiment dire que les discussions qui ont eu lieu entre le groupe de pilotes, la FIA, la Formule 1 et les équipes ont été constructives, et nous partageons tous les mêmes objectifs," a déclaré Wolff aux médias avant de commencer cette réunion décisive.

"La question est de savoir comment nous pouvons améliorer le produit, faire en sorte que ce soit du pur spectacle en piste, et voir ce que nous pouvons améliorer en matière de sécurité. Mais il faut agir avec un scalpel et non avec une batte de baseball."

Le dirigeant autrichien estime que les discussions progressent dans la bonne direction, avec des solutions concrètes en vue d’une validation rapide.

"Je pense que nous arrivons à de bonnes solutions que nous espérons ratifier aujourd’hui afin de faire évoluer les choses, car il n’y a eu que trois courses jusqu’à présent. D’une certaine manière, nous devons tirer les leçons du passé, où des décisions ont parfois été prises de manière erratique, avant de se rendre compte que nous étions allés trop loin et que ce n’était pas une bonne chose."

Wolff rappelle également la responsabilité collective des acteurs du championnat dans la préservation de l’essence de la discipline.

"Nous sommes les garants de ce sport, et dans ce contexte, je suis prudemment optimiste quant à notre capacité à nous aligner sur les objectifs évoqués tout en préservant une qualité de course élevée."

Interrogé sur le risque que ces ajustements ne soient pas suffisants et nécessitent de nouvelles modifications à l’avenir, Wolff insiste sur l’importance d’une vision claire dès le départ.

"Je pense que lorsque vous avez des objectifs alignés, vous les définissez dès le début," a-t-il répondu. "Il s’agit de savoir comment rendre les qualifications plus spectaculaires et plus agréables pour les pilotes, comment répondre aux enjeux de sécurité, tout en protégeant ce qui fonctionne très bien en course, comme les dépassements."

Convaincu que la direction prise est la bonne, Wolff se veut mesuré mais confiant.

"C’est pour cela que ces étapes semblent aller dans la bonne direction, sans aller trop loin ni pas assez. Et si, plus tard, nous arrivons à la conclusion qu’il faut redéfinir certains objectifs, alors ainsi soit-il. Mais pour le moment, cela semble avoir été défini de manière assez claire, et c’est une bonne chose."