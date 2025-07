Audi F1 annonce l’arrivée d’un énorme partenaire titre pour son équipe

Audi a annoncé son premier gros sponsor pour la saison 2026 : Revolut deviendra le partenaire titre de son écurie de F1 dès sa première année.

Le constructeur allemand a signé un accord pluriannuel avec le géant britannique de la technologie financière, un partenariat qualifié de « monumental ».

Revolut, société basée à Londres, a été valorisée à 45 milliards de dollars l’année dernière grâce à une cession secondaire d’actions à des investisseurs nouveaux et existants.

L’équipe Sauber actuelle deviendra l’écurie d’usine d’Audi F1 en 2026, date à laquelle débutera la nouvelle ère réglementaire majeure de la F1.

Selon Audi, Revolut Business sera largement intégré aux opérations financières de l’écurie.

"Audi se lance en Formule 1 avec une ambition claire : utiliser la plateforme comme un investissement technologiquement pertinent et économiquement durable pour l’avenir de la marque Audi," a déclaré Gernot Doellner, PDG d’Audi.

"Nous croyons fermement au succès de notre projet, que nous abordons avec réalisme et une volonté d’amélioration continue. Avec Revolut, nous avons trouvé un partenaire qui partage nos ambitions et notre approche."

"La Formule 1 est une scène mondiale qui nous offre l’opportunité de toucher ensemble de nouveaux publics et de susciter l’enthousiasme pour nos produits."

Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe Audi, a ajouté : "Avec Revolut, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre philosophie d’innovation et notre ambition sans faille. Il s’agit de bien plus qu’une simple adéquation avec la marque ; c’est une alliance stratégique, conçue pour bousculer les conventions du sport automobile."

"À partir de 2026, les solutions numériques de Revolut optimiseront nos opérations clés tout en redéfinissant la manière dont les fans et les communautés interagissent avec notre équipe, offrant une expérience fluide et engageante sur et en dehors de la piste."

Nik Storonsky, PDG de Revolut, a déclaré : "Il s’agit d’un partenariat majeur pour Revolut et la future Audi F1 Team. Nous approchons rapidement les 100 millions de clients et leur offrirons des expériences inoubliables en Formule 1 à un moment charnière pour ce sport."

"Alors que Revolut continue de remettre en question le statu quo de la finance mondiale, la future Audi F1 Team est prête à faire de même en sport automobile. Grâce à une vision commune, une ambition mondiale et une volonté inébranlable de progresser, ce partenariat définira les possibilités de la Formule 1."