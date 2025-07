Sainz est ’frustré’ mais assure qu’il n’en a pas marre de la F1

Carlos Sainz vit une saison compliquée chez Williams F1. Ce week-end, il a reconnu qu’il devra peut-être faire des changements plus profonds face à ses difficultés, qui vont au-delà de la simple adaptation à sa nouvelle équipe et à sa nouvelle voiture.

Néanmoins, il assurait avant le week-end que ses difficultés n’avaient aucun lien avec une possible lassitude ou un quelconque ras-le-bol de la catégorie reine du sport auto.

"Je ne suis pas du tout frustré par la Formule 1. J’adore la Formule 1. C’est juste qu’on fait énormément d’interviews tout au long de l’année" a déclaré Sainz, qui s’est récemment expliqué dans un podcast sur ses difficultés et ses agacements.

"Certaines sont dans des formats plus longs, qui permettent de s’ouvrir un peu plus sur des sujets dont on ne parlerait pas forcément dans un cadre plus restreint comme celui-ci. Je ne vais pas vous faire ici un discours de dix minutes sur le fonctionnement de tout ça."

"C’est pour ça que je suis en fait un grand fan des podcasts, parce qu’ils permettent de s’exprimer, d’approfondir certaines idées, d’avoir des conversations plus riches que ce que permettent les formats classiques, rapides, questions-réponses."

L’Espagnol confirme qu’il préfère davantage pouvoir s’exprimer sur les sujets de fond de la Formule 1 et que parfois, les interviews sont frustrantes parce qu’il doit répondre à des sujets encore récents ou plus négatifs, mais il est toujours autant passionné de Formule 1.

"Dans un environnement aussi intense que celui de la F1, on n’a pas vraiment l’occasion de se sentir suffisamment à l’aise pour expliquer tout cela. Et on n’en a pas le temps non plus, parce qu’on est là pour courir, pas pour parler pendant des heures."

"On parle déjà beaucoup trop pendant la semaine et le week-end. Donc oui, j’apprécie vraiment ces formats, surtout quand il s’agit de psychologie mentale, d’entraînement, de vie personnelle. J’aime partager certaines choses qui peuvent être utiles à d’autres sportifs ou aux jeunes générations qui arrivent, pour qu’ils voient qu’en F1 aussi, on vit des montagnes russes émotionnelles."

"Donc voilà, mais vis-à-vis de la Formule 1 ? Aucun ressentiment. J’aime ce sport. Je prends du plaisir à chaque fois que je monte dans une F1. J’ai de bons amis dans toutes les équipes où je suis passé. J’ai rencontré des personnes incroyables."