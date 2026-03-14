Audi est fière mais lucide après ses débuts en F1 : ’encore beaucoup de retard’ sur les meilleurs

Le patron d’Audi F1, Jonathan Wheatley, a dressé un premier bilan contrasté après la toute première course de l’équipe en Formule 1, disputée sur le tracé de Melbourne, et les premières journées disputées à Shanghai dans le cadre du Grand Prix de Chine.

Entre la fierté d’avoir marqué des points dès les débuts du projet et la frustration de voir l’un de ses pilotes contraint de déclarer forfait, le dirigeant britannique évoque un premier week-end riche en émotions et qui semble se confirmer par de bonnes prestations ce week-end en Chine. Nico Hülkenberg a notamment manqué une nouvelle Q3 pour 2 millièmes de seconde à peine !

"Globalement, c’était un sentiment de fierté par rapport à ce que nous avons accompli en seulement 11 mois depuis mon arrivée dans l’équipe. Mais il y a toujours ce sentiment de yin et de yang pour un team principal lorsque l’un de vos pilotes n’a même pas l’occasion de participer à la course," nous confie Wheatley.

"J’ai vraiment eu de la peine pour Nico en Australie. Il a fourni énormément d’efforts pendant l’hiver. Il est revenu revigoré cette année et il était totalement concentré. Il a beaucoup travaillé avec les ingénieurs et voir sa course ne même pas commencer a été très difficile."

En parallèle, l’équipe a tout de même réussi un exploit symbolique : inscrire des points dès sa première apparition sous son nouveau nom.

"De l’autre côté, marquer des points dès la première course en tant qu’Audi Revolut Formula One Team est extraordinaire."

"Ce n’est pas seulement un accomplissement technique. La R26, sous la direction de Mattia Binotto, Stefan Dreyer et James Key, est la toute première Audi de Formule 1."

"Tout a été construit pratiquement à partir de zéro. Chaque élément de notre présence en piste est nouveau : les vêtements de l’équipe, l’hospitalité, chaque pièce d’équipement dans les stands, le garage."

"Ce qui a été accompli en si peu de temps est tout simplement incroyable."

Malgré cette satisfaction, l’équipe reste lucide sur le travail restant.

"Globalement, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais nous sommes aussi très concentrés sur tout le chemin qu’il nous reste à parcourir. Je ne pense pas avoir déjà quitté un week-end de course avec des ingénieurs me disant que nous avions absolument tout tiré de la voiture."

"Notre priorité à Melbourne était d’exécuter un week-end de course propre, de nous concentrer sur nous-mêmes, sans trop nous laisser distraire par le bruit autour ou par ce que faisaient les autres équipes."

Avec les premières données récoltées, certaines pistes d’amélioration commencent néanmoins à se dessiner.

"Le tableau devient de plus en plus clair pour nous, et nous identifions progressivement les domaines de performance que nous pouvons ajouter à la voiture. Cela ne surprendra personne : c’est un tout nouveau châssis, une toute nouvelle unité de puissance, et nous avons encore des domaines à combler."

"En particulier, notre attention se porte actuellement sur le développement du moteur. C’est clairement l’un des domaines où les données montrent qu’il y a encore de la performance à aller chercher."

Bortoleto progresse et gagne en maturité

Wheatley a également salué les progrès du jeune pilote brésilien Gabriel Bortoleto, qui aborde sa deuxième saison en Formule 1.

"Tout d’abord, j’ai été encouragé par les deux pilotes pendant l’hiver : ils se sont ressourcés, ils sont revenus pleinement concentrés et totalement impliqués avec leurs ingénieurs."

"Avec Gabi, on a encore vu son éthique de travail. Il a passé l’hiver entre la Suisse et Neuburg. Il était soit sur le simulateur châssis, soit sur le simulateur moteur."

Selon Wheatley, cette implication se traduit déjà par une progression visible.

"Il grandit en tant que personne, il gagne en confiance et il comprend ce qui est vraiment important au lieu de se laisser distraire par le bruit autour. Je suis extrêmement encouragé par ses progrès et aussi par sa capacité à construire une équipe autour de lui. Il était même ici mercredi en train de nettoyer les roues !"

Mercedes, référence actuelle du plateau

Enfin, Wheatley a été interrogé sur l’avance affichée par Mercedes F1 en ce début de saison.

Le Britannique reconnaît le travail accompli par l’équipe allemande.

"Ils ont fait un excellent travail et ils nous ont montré ce qui est possible et ce qui est réalisable pour le moment."

Mais Audi reste concentrée avant tout sur sa propre progression.

"Pour être honnête, nous nous concentrons surtout sur notre propre performance pour l’instant, en interne. À un moment donné, nous allons lever les yeux vers l’avant et apprendre."

Wheatley souligne aussi un facteur structurel qui joue en faveur de Mercedes.

"En tant que motoriste, nous n’avons que deux voitures équipées d’un moteur Audi. Mercedes en a huit. Ils apprennent donc beaucoup plus vite. Nous ne sous-estimons pas le défi qui nous attend. Comme je l’ai dit, ils ont fait du bon travail et notre tâche est de les rattraper."