Antonelli est encore trop tendre pour le titre face à Russell selon Wolff

Le début de saison 2026 de Formule 1 a placé Mercedes en position de force, mais au sein même de l’écurie, la hiérarchie entre ses deux pilotes reste claire aux yeux de son directeur. À Shanghai, Toto Wolff a relativisé l’idée que Kimi Antonelli puisse déjà rivaliser avec George Russell pour le titre mondial 2026.

La nouvelle ère réglementaire de la Formule 1 a débuté avec une Mercedes W17 dominante, et Russell s’est rapidement imposé comme le favori pour le championnat. Pour l’instant, les résultats ne contredisent pas ce statut.

Le Britannique a signé un doublé Mercedes lors des qualifications et du Grand Prix en Melbourne, avant de poursuivre sur sa lancée en Chine en décrochant la pole position pour la course Sprint puis la victoire du Sprint. La performance des Flèches d’Argent sur un tour s’est à nouveau illustrée.

Si Russell a été le leader naturel de l’équipe dans ce début de saison, Antonelli n’est toutefois jamais très loin. Le jeune Italien contribue lui aussi aux résultats collectifs, permettant avec sa pole du jour à Mercedes de conserver jusqu’ici un bon taux de réussite, mais il n’est pas parfait encore, avec des erreurs en Australie (libres) comme en Chine (Sprint).

Russell a affirmé à plusieurs reprises qu’il se sent prêt à se battre pour le titre mondial. Interrogé à Shanghai pour savoir si Antonelli pouvait lui aussi entrer dans la lutte si le championnat se jouait entre les deux pilotes Mercedes, Wolff a toutefois estimé que cela serait encore prématuré.

"En termes de vitesse pure, il est absolument au niveau," a déclaré le patron de Mercedes au sujet d’Antonelli.

"Par sa vitesse brute, par son talent, par ses capacités, absolument."

"Mais il est dans sa deuxième année de Formule 1. Et on le voit encore faire des erreurs, ce qui est normal. George en est à neuf ou dix saisons. Dans tous les domaines, il faut de l’expérience. Donc je pense que ce serait encore un peu tôt pour Kimi de se comparer à George."

Wolff reconnaît néanmoins que le principal intéressé ne manquera pas d’y croire.

"Je pense qu’au fond de lui, il se dira : ’Je peux jouer ce titre’. C’est certain. Mais il doit savoir quelles sont les limites car l’équipe passe en premier. Ferrari est forte et sera peut-être plus forte encore dans les prochaines courses."

Le directeur de l’équipe autrichienne observe d’ailleurs que cette différence d’expérience se reflète déjà dans la relation entre ses deux pilotes.

"On le voit dans la dynamique entre eux : George a même aidé Kimi avec quelques mots de soutien dans la salle d’ingénierie après son accident lors de la troisième séance d’essais libres à Melbourne. Il y a donc clairement une dynamique entre un pilote plus expérimenté et un plus jeune. Mais ils sont tous les deux très motivés, c’est sûr."