Aston Martin F1 révèle un développement ’agressif’ de Honda pour 2026

Aston Martin F1 aborde 2026 avec l’ambition affirmée de devenir une équipe constructeur de premier plan, grâce à son partenariat moteur exclusif avec Honda.

Pour Enrico Cardile, directeur technique en chef fraîchement arrivé de chez Ferrari en septembre dernier, le fait que Honda ne fournisse qu’une seule équipe sur la grille constitue un atout majeur, permettant au motoriste japonais de s’engager sans compromis.

En 2026, Honda fera son retour officiel en Formule 1 en tant que partenaire usine d’Aston Martin, après avoir d’abord prévu de quitter la discipline à la fin de 2021. Une volte-face après une séparation déjà actée avec Red Bull, qui développera désormais ses propres groupes propulseurs en association avec Ford.

La collaboration avec Honda marque une première pour Aston Martin, motorisée par Mercedes depuis 2009 avec le début de l’ère Force India.

Sur le podcast Beyond the Grid, Cardile a souligné que l’exclusivité du partenariat avec Honda permettait au motoriste d’être plus réactif et agressif dans son développement.

"Pendant la phase de développement, ils essaient uniquement de satisfaire nos demandes," explique Cardile.

"Ils n’ont pas besoin de trouver des compromis face à des besoins différents, qui viendraient d’un autre côté."

Selon l’ingénieur italien, ce focus unique crée des conditions idéales pour accélérer la mise au point du futur V6 turbo-hybride.

"Ils peuvent pousser un peu plus sur le développement, parce qu’en fournissant un seul team, les quantités produites sont plus faibles. Cela leur permet donc de pousser davantage dans la mise au point."

Honda a propulsé le champion du monde pilotes lors des quatre dernières saisons, et Aston Martin espère clairement se hisser parmi les prétendants dès 2026. Passé par Maranello avant de rejoindre Silverstone, Cardile ne cache pas sa bonne impression envers les méthodes de Honda.

"Depuis que j’ai rejoint l’équipe, je concentre mon attention sur le châssis. Je ne vois que marginalement ce que fait Honda," reconnaît-il. "Mais d’après ce que je vois, je suis surpris par leur engagement et par l’approche agressive qu’ils ont."

"Ils sont très ouverts à la collaboration, à satisfaire nos demandes côté châssis. Mais mon attention reste pour l’instant entièrement orientée sur le développement du châssis plus que sur le moteur."

Les nouvelles règles techniques de 2026 ont suscité des critiques en raison de leur cadre jugé trop restrictif. Cardile, lui, y voit une opportunité comparable à celle qu’il avait perçue avant l’introduction du règlement 2022.

"J’ai eu le même ressenti en 2021, avec la nouvelle réglementation qui paraissait sur-simplifiée, extrêmement restrictive. Puis, quand vous commencez à travailler dessus, vous vous rendez compte qu’il existe de la marge pour être créatif, trouver de nouvelles solutions, générer de l’appui grâce au développement."

"Au départ, on a l’impression que tout est sur-contraint, mais en travaillant dessus, on trouve en réalité un vrai degré de liberté pour développer la voiture."