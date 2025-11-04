’À un autre niveau’ : pourquoi Norris pose une main sur le titre

La victoire dominante de Lando Norris au Grand Prix de Mexico a impressionné tout le paddock. Pour Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1 et commissaire sportif, aujourd’hui concentré sur son rôle de consultant, le Britannique évolue désormais "à un autre niveau".

Le pilote britannique a signé une démonstration de maîtrise sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, menant la course de bout en bout pour décrocher son sixième succès de la saison 2025. Ce triomphe lui permet de reprendre la tête du championnat du monde à son équipier Oscar Piastri, pour un petit point d’avance, à quatre manches de la fin.

Parti depuis la pole, Norris a parfaitement géré son envol et évité les incidents derrière lui avant de contrôler sans faillir les 71 tours de la course mexicaine. Une prestation que Johnny Herbert juge révélatrice de sa maturité et de son calme.

"Ce qui m’a frappé avec cette démonstration, c’est qu’il semble désormais évoluer à un autre niveau. Il a paru tellement détendu tout au long du week-end. C’est quelque chose que nous n’avions probablement jamais entendu ni même vu chez lui auparavant."

L’ancien pilote britannique souligne notamment le départ de Norris, qu’il juge exemplaire.

"Le moment qui l’a le mieux illustré, c’est son départ. Il a été impeccable, le meilleur que nous ayons jamais vu de Lando Norris. C’était parfait. C’était un domaine où il avait souvent du mal."

"Cela montre que lorsqu’on parvient à relâcher la pression, à se détendre avant le départ, on peut exécuter ce genre de lancement parfait."

Une fois ce premier tour maîtrisé, Norris a mené la course sans jamais être inquiété.

"Il a ensuite totalement contrôlé la course, sans être sous pression. Réaliser cela de cette manière, à ce moment précis du championnat, c’est un signal fort pour la fin de la saison. Norris est dans une zone de confiance totale."

"Au début de la saison, Lando doutait encore de lui-même," rappelle-t-il. "À Mexico, il a clairement mis ces doutes de côté. Les doutes reviennent toujours quand les choses ne se passent pas comme prévu, mais il a su franchir ce cap."

"Le plus grand obstacle, c’est la sensation qu’on a avec la voiture quand elle ne fait pas exactement ce qu’on veut. Il faut surmonter cela mentalement et physiquement. Et pour ça, il faut de la confiance."

"Je ne pense pas que la confiance de Lando ait toujours été visible, car ce n’est pas dans sa nature d’afficher une assurance excessive."

Herbert note une différence nette entre les deux pilotes McLaren dans leur manière de gérer la pression.

"Chez Oscar, on ne peut pas lire ses émotions. C’est une force, car on ne sait jamais s’il est dans un bon ou un mauvais état d’esprit."

"Ce n’est qu’à travers certaines déclarations récentes qu’on commence à comprendre ce qu’il pense. Cela a commencé à Silverstone, où il n’était pas satisfait pendant et après la course."

"Lando, lui, a toujours été ouvert : il reconnaît ses erreurs, dit quand il aurait dû faire mieux. Oscar, au contraire, gardait tout pour lui. Mais il commence maintenant à exprimer davantage ce qu’il ressent, et il semble que cela fonctionne pour lui."

Pour Herbert, le facteur clé du week-end mexicain réside dans le calme intérieur retrouvé par Norris.

"Le plus important pour moi, c’est à quel point Lando était détendu. Cela va lui donner encore plus de vitesse et de capacité à livrer la performance."

"S’il a réellement réglé ses problèmes de départs comme il l’a montré à Mexico, à ce moment du championnat, il s’est placé dans une position idéale. Ce petit détail pourrait bien tout changer."

"Il n’avait pas réussi à le faire depuis un moment, et maintenant, il a enfin trouvé la clé."