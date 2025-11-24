RLL officialise l’arrivée de Mick Schumacher en IndyCar pour 2026

Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) a officialisé ce mardi l’arrivée de Mick Schumacher pour la saison 2026 d’IndyCar. À 26 ans, le fils du septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en monoplace américaine, après 43 départs en Formule 1 et deux saisons disputées en WEC avec Alpine.

L’annonce marque un tournant majeur pour Schumacher, qui pilotera la monoplace n°47, un numéro choisi pour sa symbolique familiale. Il complète ainsi l’effectif RLL aux côtés de Graham Rahal et du rookie de l’année 2025, Louis Foster.

Alors qu’il s’est essentiellement illustré sur circuits routiers et urbains, Schumacher s’apprête désormais à aborder une dimension totalement nouvelle : les ovales. Six des 17 courses de la saison 2026 se dérouleront sur ce type de tracé, dont l’incontournable Indianapolis 500. L’équipe prévoit d’ailleurs un test spécifique sur ovale prochainement.

La saison 2026 débutera le 1er mars à St. Petersburg et comportera 17 courses, dont deux nouveautés : Arlington (Texas) et Markham (Ontario, Canada).

Le pilote allemand sort de deux saisons en Endurance au sein du programme Alpine en WEC, mais son test réalisé le 13 octobre dernier sur le circuit routier d’Indianapolis a visiblement pesé lourd dans la décision finale. RLL a été particulièrement séduit par sa vitesse, son adaptabilité et la qualité de ses retours techniques.

"Je suis ravi de confirmer aujourd’hui que je participerai à l’IndyCar l’an prochain avec Rahal Letterman Lanigan Racing, pour une saison complète. Fort de mon expérience en F1 et en endurance, et après avoir couru dans différentes catégories au fil des années, je possède une vision et des connaissances qui, j’en suis certain, contribueront à un partenariat solide. RLL m’a déjà extrêmement bien préparé lors des essais, et je suis convaincu que nous pouvons construire beaucoup ensemble."

"J’ai également été immédiatement séduit par la voiture et par la philosophie américaine du sport automobile, qui semble davantage tournée vers la course pure et directe. C’est précisément cet aspect que j’attends avec impatience. Et bien sûr, je suis curieux de nouvelles expériences et toujours désireux d’élargir mes horizons. Pour moi, une nouvelle aventure commence ici et je suis impatient que la saison débute."

Un accueil unanime au sein de l’équipe

Les copropriétaires de RLL n’ont pas caché leur enthousiasme. Bobby Rahal souligne la qualité du test de Schumacher.

"Je pense parler au nom de tout le monde chez RLL en disant à quel point nous sommes ravis d’accueillir Mick dans l’équipe et en IndyCar. Son test sur le circuit routier de l’IMS a été exceptionnel : il a impressionné chaque membre du team. Tout le monde est reparti déterminé à faire ce qu’il fallait pour intégrer Mick à notre programme. Nous sommes ravis qu’il ait choisi de nous rejoindre, et impatients de nous mettre au travail."

David Letterman ajoute : "Je suis ravi d’accueillir Mick Schumacher dans la famille RLL - un jeune homme qui s’est mesuré à certains des plus grands pilotes du monde. Avec Graham Rahal, Louis Foster et désormais Mick, l’avenir est sans limite. Je suis très enthousiaste pour la saison 2026. J’attends toujours ma prise de mesures pour le baquet."

Pour Mike Lanigan, c’est l’enthousiasme. "Quelle superbe addition pour notre équipe ! Mick possède les compétences et l’expérience qui nous aideront à renforcer notre compétitivité dans l’une des séries les plus relevées au monde. Bienvenue à bord, Mick !"

Enfin, Jay Frye conclut : "Des opportunités comme celle-ci sont rares, et nous ne pourrions pas être plus heureux de voir tout s’aligner. Mick est un talent exceptionnel en piste et un jeune homme remarquable en dehors. Nous sommes très fiers de l’accueillir dans la famille RLL."