L’héritage de Honda en F1 salué alors que l’ère Red Bull prend fin

Franz Tost a rendu hommage à Honda, alors que le partenariat fructueux du constructeur japonais avec les équipes Red Bull touche à sa fin.

Après avoir propulsé Max Verstappen et Red Bull vers de multiples championnats du monde, Honda passera chez Aston Martin F1 à partir de 2026, tandis que Red Bull développe son propre moteur avec Ford.

Tost, qui a pris sa retraite de la direction de Toro Rosso / AlphaTauri, propulsée par Honda, fin 2023, a confié e souvenir du scepticisme initial de ses concurrents.

"C’était en 2017, et il y avait une exposition à Londres. Nous étions déjà en pourparlers avec Honda. Puis des représentants de McLaren m’ont contacté et m’ont demandé : ’Que voulez-vous réaliser avec eux ?’"

"Je leur ai dit : ’ne m’en parlez pas, on en reparlera dans cinq ans’. Le fait est que ces personnes sont parties cinq ans plus tard, tandis que Honda a connu le succès en Formule 1."

Avant Red Bull, McLaren avait connu une période désastreuse avec Honda. Mais Tost a déclaré ne pas en être surpris.

"Cela n’a pas fonctionné, faute de coopération et de partage d’informations ; McLaren gardait tout pour elle. Avec nous, la connexion a été immédiate. 2018 a été difficile, mais en 2019, ils ont remporté leur première course. Et la suite de l’histoire avec Red Bull est connue."

Tost a salué Honda, la qualifiant de l’une des meilleures entreprises de sport automobile au monde.

"Le sport automobile fait partie intégrante de la philosophie même de l’entreprise. Cela vient du fondateur de Honda : il voulait utiliser le sport automobile pour former les ingénieurs dans un environnement hautement compétitif avant leur retour à l’usine. Cette philosophie est toujours d’actualité. Et je dois dire que ce fut une collaboration fantastique."