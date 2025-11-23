Aston Martin repart de Las Vegas sans point après une course cauchemardesque

Le Grand Prix de Las Vegas n’a pas souri à Aston Martin F1. Entre l’abandon immédiat de Lance Stroll, touché dès le premier virage, et un manque de rythme flagrant pour Fernando Alonso, l’équipe britannique a vécu une soirée délicate, sans jamais pouvoir espérer figurer dans les points.

Dès le départ, les espoirs de Stroll se sont envolés lorsqu’il a été percuté par Gabriel Bortoleto. L’impact a été suffisant pour endommager sa voiture (aileron arrière arraché, photo ci-dessous) et provoquer son abandon immédiat.

"Malheureusement, j’ai été percuté au départ et c’en était terminé pour moi dès le premier virage," regrette le Canadien. "C’est la course, ces choses arrivent. Ce n’est agréable ni pour moi ni pour Gabriel, mais il ne l’a pas fait exprès ; c’est un bon gars."

Stroll reconnaît toutefois que la performance globale du week-end aurait de toute façon rendu la mission difficile.

"Sur le papier, nous ne nous attendions pas à être très compétitifs ce soir et je ne pense pas que beaucoup de choses auraient été possibles pour nous. J’espère que nous serons plus performants le week-end prochain. Sur certains circuits, la voiture se réveille, et j’espère que le Qatar en fera partie."

Du côté de Fernando Alonso, la course n’a pas été plus simple. L’Espagnol a souffert d’un manque global de rythme sur son AMR25, aggravé par un déficit de vitesse de pointe et des conditions de piste qui ne l’ont pas avantagé. Il termine 13e, et même si les McLaren F1 sont disqualifiées, il sera 11e et hors des points.

"Ce fut une course difficile pour nous car nous n’avions pas le rythme," explique-t-il. "Avec les conditions sèches ce soir, nous savions que ce serait compliqué de marquer des points. Nous manquions aussi de vitesse en ligne droite, il n’était donc pas facile d’attaquer ou de défendre."

Malgré tout, Alonso insiste sur l’état d’esprit du groupe : "Nous avons tous fait de notre mieux et nous reviendrons la semaine prochaine au Qatar, en espérant pouvoir nous battre pour les points."

Le directeur d’Aston Martin F1, Andy Cowell, a résumé la soirée d’une équipe jamais réellement en mesure de rebondir.

"Une soirée difficile à Las Vegas, dès le premier tour lorsque Lance a été sorti par Bortoleto. La voiture de Lance a subi des dégâts importants et il a dû abandonner. Fernando a également vécu un premier tour compliqué, avec des dégâts à l’aileron avant qui lui ont fait perdre des positions et des performances pour le reste de la course."

"L’équipe a tenté de maximiser ce qui pouvait l’être grâce à une stratégie à un seul arrêt, nous avons réussi l’undercut sur Bearman, mais nous n’avions pas le rythme pour le contenir dans le deuxième relais."

"Direction le Qatar maintenant, où nous espérons être plus compétitifs."