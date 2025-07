Aston Martin F1 se ’transforme’ pour Newey mais aussi pour Honda

Aston Martin F1 prépare 2026 sur de nombreux fronts. Outre l’arrivée d’Adrian Newey, qui se penche actuellement sur la future monoplace, l’équipe devient officiellement le team usine de Honda, son nouveau motoriste. Andy Cowell, le directeur, explique comment cela fait changer toute la structure ainsi que le travail des employés.

"Passer d’être une équipe cliente à une équipe d’usine en même temps que tous les changements de réglementation, la nouvelle usine et tous les nouveaux équipements, c’est une transformation" explique Cowell.

"C’est une énorme transformation pour tous les membres de notre équipe. Mais je suis vraiment impressionné par l’enthousiasme de chacun. Tout le monde veut aller de l’avant. Tout le monde veut réussir."

"Tout le monde est ouvert à l’idée de changer notre façon de travailler en matière de responsabilités, etc. Tout le monde est occupé, tout le monde fait beaucoup de changements, mais ce sont des changements agréables."

Et de confirmer que le travail avec Honda est toujours intense, depuis de nombreux mois : "Les travaux se poursuivent depuis de nombreux mois, de sorte que la conception du moteur Honda s’accorde parfaitement avec l’arrière de notre monocoque et l’avant de notre transmission."

"Le matériel a été testé à Sakura et notre transmission a été testée ici à Silverstone ainsi qu’à l’arrière du bloc propulseur à Sakura. Il y a des réunions quotidiennes et des réunions régulières à un niveau plus élevé pour s’assurer que nous travaillons tous dans la bonne direction."