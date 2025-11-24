Les statistiques après le Grand Prix F1 de Las Vegas 2025

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Lando Norris a réussi sa troisième pole position consécutive – et sa septième de la saison, ce qui lui a permis d’égaler le total de Max Verstappen.

Max Verstappen n’a toujours jamais signé de pole position à Las Vegas. C’est la 5e fois qu’il partage la première ligne avec Norris cette saison.

Carlos Sainz s’est qualifié troisième. Son seul autre départ dans le top trois cette saison a eu lieu en Azerbaïdjan, où il avait converti sa position en podium. Ce résultat a constitué la meilleure qualification de Williams à Las Vegas depuis que l’équipe avait verrouillé la première ligne au Caesars Palace en 1981.

George Russell a pris la quatrième place sur la grille pour la troisième fois lors des quatre derniers Grands Prix. Le pilote Mercedes s’est montré le plus rapide en Q1 et Q2, avant de marquer le pas en Q3 en raison d’un problème de direction.

Oscar Piastri s’est élancé en dehors du top trois pour la quatrième course consécutive.

En sixième position, Liam Lawson a assuré la meilleure position de départ de l’histoire de Racing Bulls à Las Vegas ; il a aussi signé son troisième départ dans le top six cette saison.

Isack Hadjar a débuté la course en huitième position pour la quatrième fois lors des six derniers Grands Prix.

Avec Charles Leclerc neuvième et Lewis Hamilton vingtième, ce fut la troisième fois en 2025 qu’aucune Ferrari n’a figuré dans le top huit.

Pierre Gasly a atteint la Q3 pour la neuvième fois cette saison avec Alpine.

Nico Hulkenberg s’est positionné au 11e rang pour la troisième fois lors des cinq dernières courses.

Esteban Ocon a devancé son coéquipier chez Haas, Ollie Bearman, pour la première fois en sept courses.

Ce fut également la première fois que Bearman a manqué la Q3 en cinq courses.

Franco Colapinto a rejoint la Q2 pour la deuxième fois seulement lors des huit dernières courses.

L’élimination de Kimi Antonelli en Q1 a été sa troisième de la saison.

Gabriel Bortoleto a perdu son avantage en qualifications sur son coéquipier chez Sauber, Hulkenberg, les deux pilotes étant désormais à égalité 11-11 sur la saison.

Yuki Tsunoda a quitté les qualifications dès la Q1 pour la sixième fois cette saison.

Dernier de la Q1, Lewis Hamilton a été le plus lent à la régulière pour la première fois de sa carrière en F1. C’était la première fois qu’une Ferrari fermait la marche en qualifications depuis la 20e place de… Giancarlo Fisichella au Grand Prix d’Abou Dhabi 2009.

La course

Les sept derniers Grands Prix avaient été remportés depuis la pole position, à une seule unité du record établi en 1976. Ce record ne sera donc pas battu.

La marge de victoire de Max Verstappen, de 20,741 secondes, a établi un nouveau record pour un Grand Prix de Las Vegas.

Ce fut la huitième victoire de Verstappen aux États-Unis (quatre à Austin, deux à Miami et désormais deux à Las Vegas).

Il a signé son 125e podium en 231 départs, lors du 150e Grand Prix de la collaboration Red Bull-Honda.

C’était son huitième podium consécutif cette saison, soit la troisième plus longue série de sa carrière.

Avant la disqualification de son équipe, la 2e place de Lando Norris aurait constitué son 18e podium en 22 Grands Prix cette saison.

Cela aurait aussi été le premier podium de McLaren à Las Vegas depuis John Watson en 1982.

Norris a perdu l’avantage au premier tour dans exactement la moitié de ses départs depuis la pole (huit sur seize).

La 2e place de George Russell représente son neuvième podium de la saison. Russell est désormais assuré de terminer quatrième au championnat des pilotes, égalant sa meilleure saison en carrière.

Norris et Russell ont tous deux atteint le cap des 150 Grands Prix ce week-end.

Oscar Piastri a terminé hors du podium pour le sixième Grand Prix consécutif.

Kimi Antonelli a bouclé les 48 derniers tours sur un seul train de pneus durs pour décrocher la 3e place.

Le pilote italien s’est élancé de la 17e position sur la grille et finit sur le podium sur tapis vert, quelle remontée !

La 6e place d’Isack Hadjar a constitué le meilleur résultat de l’histoire de Racing Bulls à Las Vegas.

La 7e place a offert à Nico Hulkenberg son huitième résultat dans les points de la saison.

Lewis Hamilton a marqué des points pour Ferrari en partant de la dernière ligne de la grille.

Alex Albon n’a pas terminé une course pour la quatrième fois cette année.

Gabriel Bortoleto a abandonné après un accident au premier tour impliquant Lance Stroll, pour le deuxième Grand Prix consécutif.

Stroll a abandonné dès le premier tour pour la cinquième fois de sa carrière.