Septième, Alonso s’est ’amusé’, Stroll déplore un choix ’stupide’

Aston Martin F1 craignait un mauvais week-end après la première journée, notamment dans les propos de Fernando Alonso. L’apparition de la pluie a changé la donne pour lui, et il a signé une très belle septième place en qualifications à Las Vegas.

Le double champion du monde a pris du plaisir au volant et a réussi à se qualifier en quatrième ligne. Il raconte sa qualification et la manière dont il a réussi à se hisser si haut dans le classement, malgré le manque de performance de l’AMR25.

"Je pense que la septième place était inimaginable il y a deux heures, et cela a été plus amusant que ce que je pensais" a déclaré Alonso après la qualification. "Je pensais que la soirée allait être très longue, avec beaucoup de drapeaux rouges, mais je suis finalement satisfait de cette septième place."

"L’équipe a fait du bon travail pour s’assurer que nous avions les bons pneus et nous avons tiré le meilleur parti de la séance. Les conditions humides ont favorisé nos performances, alors voyons ce que nous pouvons faire demain."

"Même si nous avons répété à maintes reprises que nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaiterions et que la voiture n’est pas aussi rapide que nous l’espérons, l’équipe reste concentrée et déterminée à obtenir le meilleur résultat possible chaque week-end."

Lance Stroll était dans le rythme d’Alonso en Q1 et en début de Q2, mais il a tenté de chausser les gommes intermédiaires au milieu de cette dernière, et n’a pas eu le temps de les mettre dans les meilleures dispositions.

Si son pari a semblé osé mais intelligent, le Canadien déplore un mauvais timing qui n’a pas permis de faire assez de roulage rapide, et il pense que c’était simplement une mauvaise décision : "Non, juste stupide au final. Ce n’est pas la faute de l’équipe, c’était une décision collective."

"Mais on m’avait dit que j’aurais trois tours rapides, je n’en ai eu que deux. C’est là que ça a mal tourné. Donc, oui, c’est dommage. Nous avons gâché une belle occasion aujourd’hui de nous battre pour les premières places... probablement parmi les trois ou quatre premières."

"Non, avec trois tours rapides, ça n’aurait pas été le cas. Avec trois tours rapides, j’étais assez confiant que nous allions faire quelque chose de bien. Mais avec deux tours rapides, il n’y avait aucune chance. Donc, oui, c’est là que ça a mal tourné."