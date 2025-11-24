Pirelli F1 a figé ses gommes pour les nouvelles monoplaces de 2026

Pirelli a défini la gamme de gommes pour la saison 2026 de Formule 1. Après avoir analysé les résultats de la dernière séance d’essais à Mexico, la firme italienne, avec l’accord de la FIA, a déterminé les gommes qui seront homologuées le 15 décembre, conformément au règlement technique.

La construction des pneumatiques a été finalisée le 1er septembre, après une évaluation minutieuse de l’équilibre entre les trains avant et arrière, prenant en compte l’aérodynamique active qui sera introduite l’année prochaine.

Le développement des pneumatiques a été réalisé à partir des données prévisionnelles fournies par les écuries, grâce à des simulations basées sur les charges et les vitesses prévues pour la fin de la saison 2026, tout en poursuivant des objectifs similaires à ceux de cette année.

Les modèles ont été validés à partir des résultats d’essais sur piste avec des F1 modifiées (mulets) pour reproduire les caractéristiques des monoplaces de nouvelle génération.

Cela a compliqué les essais, car il était impossible de tester les pneus sur les monoplaces de 2026, qui seront équipées de pneus de 18 pouces, légèrement plus étroits que les pneus actuels.

La gamme de pneus secs comprendra cinq gommes, de la plus dure (C1) à la plus tendre (C5). Leur positionnement sera similaire à celui de la gamme actuelle, et leur gestion de la dégradation thermique permettra une grande variété de choix en fonction des caractéristiques des circuits du calendrier du championnat du monde.

Une attention particulière a été portée aux différences de performance entre les gommes en termes de temps au tour, afin de garantir un écart important et constant et d’offrir ainsi davantage d’options stratégiques.

La décision de ne pas valider la sixième gomme, la plus tendre (C6), présente dans la gamme pour la saison actuelle, a été prise précisément parce qu’il était impossible d’atteindre cet écart requis. Les derniers essais ont montré que l’écart de temps entre les prototypes C5 et C6 était trop faible par rapport aux autres, sans pour autant offrir un avantage significatif en termes de performance.

Avant l’homologation définitive, la gamme sera testée lors d’une journée d’essais collectifs le 9 décembre lors des essais privés à Abu Dhabi. Les équipes recevront des trains de gommes allant du C2 au C5, ainsi que des pneus intermédiaires pour les conditions humides. Les pneus C1 et Full Wet, bien que prévus dans la gamme 2026, ne seront pas fournis à Yas Marina.

Ces essais seront effectués par les pilotes de course actuels à bord des mulets qui ont servi au développement. Le même jour, les jeunes pilotes prendront également le volant, cette fois des monoplaces 2025, équipées des pneus actuels.