Red Bull s’attend à une montée en puissance progressive en 2026

Alors que l’arrivée des règlements 2026 approche à grands pas, Red Bull adopte un discours mesuré quant à ses ambitions immédiates. L’écurie championne du monde anticipe une saison de transition, marquée par l’introduction de son tout nouveau moteur développé en interne avec Ford, et par une refonte technique sans précédent en Formule 1.

La saison 2026 constituera en effet un véritable "reset" : châssis totalement repensé, voitures plus légères, aérodynamique active, augmentation massive du déploiement électrique et carburants durables. Rien, ou presque, ne sera conservé des monoplaces actuelles.

Présent à Las Vegas, Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, avait résumé l’ampleur du défi à venir.

"Dix semaines – ouais, c’est un peu choquant, non ?" a-t-il commenté au sujet du compte à rebours avant les essais hivernaux.

"Nous adoptons un nouveau moteur. Quelle chance nous avons, n’est-ce pas ? Quel privilège !" a-t-il lancé avec ironie.

"Probablement que la seule pièce conservée du châssis sera le mécanisme de déconnexion rapide du volant. Une voiture entièrement nouvelle, un moteur nouveau, des règles nouvelles – 2026, c’est repartir d’une feuille blanche et s’élancer à nouveau."

Même son de cloche chez le Dr Helmut Marko, qui a tenu à calmer les spéculations diverses sur la hiérarchie à attendre.

"Rien n’est prouvé simplement parce que Mercedes se déclare favorite," assure-t-il, alors que circulent des rumeurs affirmant que l’unité Red Bull-Ford accuserait déjà du retard.

"Bien sûr, il est peu probable que nous arrivions avec notre propre moteur et que nous soyons les plus rapides immédiatement," répond habilement l’Autrichien.

Marko a toutefois distingué la compétitivité du début de saison des objectifs plus globaux de l’équipe.

"Tant que nous ne sommes pas complètement hors du coup comme nous l’étions à l’époque avec le moteur Renault, ça va," dit-il.

"Il existe aussi une nouvelle réglementation FIA qui permettra des ajustements après six mois."

Ainsi, Red Bull ne semble pas considérer un titre mondial dès 2026 comme une priorité absolue.

"Tant que nous voyons des progrès avec la nouvelle voiture, nous sommes contents," indique Marko.

"Pouvoir gagner lors de la prochaine ère est l’objectif ultime. Autrement dit, nous voulons à nouveau gagner des courses dans la seconde moitié de la saison si nous ne le faisons pas dans la première."