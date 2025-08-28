Aston Martin F1 devra composer avec ’des bons et des mauvais’ week-ends

Fernando Alonso a pris le temps de s’éloigner de la Formule 1 cet été, et il se sent en pleine forme avant de se relancer pour les dix dernières courses de la saison. Le pilote Aston Martin F1 a profité de son repos mais révèle qu’il commençait à être impatient de reprendre.

Avec une fermeture complète de deux semaines, les équipes doivent rester éloignées de tout travail, et il pense que deux semaines est une bonne durée pour la fermeture, car plus longtemps, ce serait difficile à supporter pour lui.

"C’était bien de s’éloigner un peu de la F1 et d’avoir des journées de repos" a déclaré Alonso. "Après deux semaines, on commence à être curieux sur la voiture, sur les spécifications de la voiture pour la prochaine course, vous parlez avec votre ingénieur. A force, la course vous manque et votre équipe vous manque."

Aston Martin était la pire équipe en Belgique et a signé une double entrée dans les points en Hongrie. Selon le pilote espagnol, c’est ce à quoi le team doit s’attendre sur toute la fin de saison.

"On a fait beaucoup d’analyses, les deux circuits sont très différents en termes de caractéristiques, et il semble que ce soit dépendant du circuit, Budapest faisant ressortir les meilleures caractéristiques de la voiture. Il va falloir tirer le maximum de certains circuits."

"On a compris qu’il y aurait de bons week-ends et de mauvais week-ends. On doit l’accepter, lors des mauvais on doit essayer de marquer les derniers points disponibles, et lors des bons, on ne doit pas faire d’erreurs, on doit être prêts et marquer le maximum de points. C’est le but pour la fin d’année."

Lance Stroll a lui aussi pris le temps de se reposer cet été, et il est heureux de revenir aux affaires, avec une énergie meilleure que celle qu’il avait avant la pause.

"C’était bien de prendre le temps de recharger les batteries, profiter du soleil. C’est important, la saison est longue, et ces semaines de repos permettent de se déconnecter, de prendre le temps de se reposer avant la fin de saison, et je suis prêt à y retourner" a déclaré Stroll.

Lui aussi espère un bon week-end sur un circuit sinueux : "Je le pense, Budapest a été positif pour nous, on a eu notre meilleur résultat d’équipe de la saison et il y a de la confiance en arrivant à Zandvoort."

"J’aime venir ici depuis l’époque de la F3, et aujourd’hui encore en F1 c’est un de mes circuits préférés. Il est génial, plein d’adrénaline, et il n’y a pas le temps de se reposer entre deux virages. Il est rapide, exigeant physiquement et mentalement et je serai triste de le voir partir."