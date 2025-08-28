Alpine F1 ’fait des progrès’ mais dépend beaucoup des circuits

Franco Colapinto va fêter sa première année de présence en Formule 1, puisqu’il avait commencé sa carrière de titulaire avec Williams au GP d’Italie l’an dernier. Le pilote Alpine F1 est impressionné de voir à quel point il a pu évoluer depuis ses débuts.

L’Argentin espère désormais voir des progrès sur l’A525 pour la fin de saison, et il espère surtout que les possibilités de bons résultats seront plus nombreuses, même s’il sait que la constance ne reviendra pas de sitôt dans l’équipe.

"C’est fou ! Le temps passe vite, je suis très content car mon rêve est devenu réalité. Ce week-end, cela fera un an que je suis devenu pilote, et c’est un moment dont il est bon de se souvenir. J’ai beaucoup appris cette année, et c’est un rêve devenu réalité" a déclaré Colapinto.

"On fait des progrès et c’est le plus important. On se concentre sur nous-mêmes, on essaie d’améliorer la voiture. On sait qu’on n’est pas dans la meilleure situation mais on fait le mieux avec l’équipe pour trouver ce qu’on peut, et on va avoir de bonnes courses."

"La voiture a la performance pour faire de bons résultats. Sur certains circuits, on pourra jouer la Q3, et des fois ce sera difficile. On n’a pas forcément de constance, et ça dépendra, on espère que ce sera mieux ici, et la météo pourrait aussi nous aider à un bon début de deuxième moitié."

Avant le Grand Prix des Pays-Bas, Colapinto explique que le circuit de Zandvoort est parmi les plus intéressants en tant que pilote dans la catégorie reine, car il représente un défi particulier au volant de ces monstres de puissance et de vitesse.

"C’est incroyable, avec une monoplace de F1 c’est un des meilleurs, c’est étroit, les virages arrivent vite, c’est un des meilleurs avec une Formule 1. Ca fait longtemps que je n’ai pas couru ici, ça doit être 2022 en F3, et je suis impatient."