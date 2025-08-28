Hamilton : Je veux calmer les choses et retrouver le plaisir d’être chez Ferrari

Lewis Hamilton était très attendu ce jeudi dans l’hospitalité Ferrari au Grand Prix des Pays-Bas.

Le septuple champion du monde était parti en vacances avec le moral au fond des chaussettes. Et après un coup de sang lors de la séance post qualification en Hongrie, où il s’était senti inutile, il avait promis après la course qu’il reviendrait reposé et motivé après ses vacances.

Alors le pilote Ferrari a-t-il pu faire le point sur ses problèmes et mis en place ce qu’il faut pour repartir sur de nouvelles bases ? A priori, oui, le sourire est revenu !

"C’est bien d’être de retour. J’ai passé du temps avec Roscoe (son chien)," nous confie Hamilton dans le paddock de Zandvoort.

"L’avantage, c’est que lorsqu’on a le temps de se déconnecter, c’est un véritable ressourcement."

"J’ai eu le temps de faire le point, notamment la semaine dernière, sur notre parcours, les points à améliorer, les processus à mettre en place et les changements à apporter pour aller de l’avant."

"Je vois beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de points positifs à retenir de la première moitié de saison, même si elle n’a pas semblé particulièrement positive. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, que nous allons exploiter et développer."

Interrogé sur sa motivation pour la fin de saison, après ses propos pessimistes avant la pause, il tient à mettre un terme à la polémique qu’il a créée lui-même.

"Je veux calmer les choses, et retrouver le plaisir de mon travail. J’aime ce sport et c’est pour ça que je suis là. Je veux juste m’éloigner du bruit et faire ce que j’ai à faire."

"A chaud, ça peut arriver à tout le monde, et c’était comme ça que je le sentais. Mais je n’ai pas travaillé dès le premier jour de la pause, j’ai passé du temps en famille, avec mes nièces et neveux, avec Roscoe, et c’était bien, j’ai apprécié d’être loin de ça. Et je me suis recentré sur moi-même, et j’ai trouvé de la gratitude dans chaque jour, je me suis réaligné sur mes propres croyances."

Lorsqu’on lui a demandé s’il était confiant quant à sa capacité à renverser la vapeur, il ajoute : "Je suis déterminé et motivé, oui. Nous allons travailler dur, garder la tête froide, essayer de changer quelques aspects de notre approche et commencer à prendre du plaisir."

"Il y a eu tellement de pression durant cette première moitié de saison, que ce n’était pas des plus agréables. Alors je pense qu’il faut simplement se rappeler que nous aimons ce que nous faisons. Nous sommes tous dans le même bateau et nous essayons de prendre du plaisir."

La remarque de Hamilton sur la « pression » a été reprise et il a été pressé de clarifier ce qu’il voulait dire.

"Il s’agit simplement de tout maîtriser : la quantité de travail que nous avons, tous les nouveaux partenaires, le nombre de tournages que nous avons effectués, l’intégration dans une nouvelle équipe, et c’est une grande, grande équipe. C’est aussi la marque la plus importante de notre sport. Donc, la combinaison de tous ces éléments a été énorme."

Hamilton a ensuite développé sa promesse de prendre plus de plaisir pour le reste de la saison.

"Je pense que prendre du plaisir est probablement l’aspect le plus important, car c’est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce sport, parce que c’était amusant pour moi. Je pense que pour quiconque, quelle que soit sa carrière, si l’on n’aime pas ce que l’on fait, pourquoi le fait-on ?"

"Il y a souvent tellement de bruit qu’on peut perdre de vue l’essentiel. C’est pourquoi je dis que je veux simplement retrouver ce plaisir. J’ai rejoint l’équipe pour laquelle j’ai toujours rêvé de piloter, et il y a eu tellement de bruit que cela nous a un peu empêchés d’en profiter pleinement."

"Il s’agit maintenant de mettre ces choses de côté et de se concentrer à nouveau sur la pure passion de ce que nous faisons."

Hamilton est plus optimiste quant aux dix dernières courses de la saison et est convaincu que Ferrari va dans la bonne direction.

"Je pense que nous avons beaucoup progressé en tant qu’équipe. Nous allons dans la bonne direction et nous avons commencé à peaufiner les nouveaux composants arrivés à Spa. Petit à petit, course après course, nous commençons à en tirer davantage, donc j’espère que ce week-end, peut-être plus encore."

Hamilton a enfin été interrogé sur le retour en 2026 de son ancien équipier chez Mercedes F1, Valtteri Bottas, qui roulera pour Cadillac.

"Je n’ai pas besoin de parler de son talent car il l’a montré. Mais ils auront un des pilotes les plus honnêtes, un des Finlandais les plus amusants et une des personnes les plus authentiques. Ca me manque de travailler avec lui. Je pense qu’ils ont pris les bons gars, aussi avec Sergio, ils ont de l’expérience et les connaissances qu’ils apportent dans l’équipe l’aideront à progresser plus vite."