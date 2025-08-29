Aston Martin F1 brille à Zandvoort mais Alonso juge McLaren ’hors de portée’

Fernando Alonso a connu une très bonne première journée au Grand Prix des Pays-Bas, avec une quatrième place en EL1 et une deuxième position en EL2. Le pilote Aston Martin F1 est donc bien parti, même s’il exprimait hier encore une certaine frustration.

En effet, le double champion du monde regrette que son équipe ait utilisé les saisons précédentes, et notamment 2023 alors qu’il jouait les podiums en début d’année, pour tester des évolutions qui ne fonctionnaient pas.

"On apprend de ses erreurs et on apprend des choses qui n’ont pas fonctionné. Mais je ne pense pas que ce fut une bonne idée d’apporter des améliorations qui n’ont pas donné les résultats escomptés. Il y a donc eu des erreurs dans le processus de conception, de production et dans la conviction que cela rendrait la voiture plus rapide" note Alonso.

"Et lorsque ces pièces ne rendent pas la voiture plus rapide, il faut revenir en arrière et déterminer où l’erreur a été commise. Et comme je l’ai dit, même si nous en tirons des leçons, cela n’aurait jamais dû se produire. Parce que c’est la Formule 1, pas une académie où l’on teste des choses. Ici, il faut obtenir des résultats."

Vingt-quatre heures plus tard, l’Espagnol a retrouvé des couleurs, et il se félicite d’un bon vendredi : "Je suis optimiste, plus que d’autres vendredis. La Hongrie était forte pour nous, et nous allons à la course suivante à Zandvoort et nous montrons encore du rythme. Ce ne sont que des essais libres, mais c’est bien de voir nos chronos aussi haut."

Alonso ne pense pas pouvoir lutter contre les McLaren mais il a de l’espoir pour ce week-end, et plus globalement pour l’avenir : "Non pas vraiment ! Je ne pense pas que ce soit à notre portée, mais peut-être que d’autres top teams comme Mercedes, Ferrari ou Red Bull ne sont pas trop loin, donc on essaiera d’être dans ce groupe."

"Cette année, on ne se bat pas pour de grosses choses, donc on veut se concentrer pour le reste de la saison sur ce qu’on fait, qu’on comprend ce qu’on fait à l’usine et qu’on transfère ces connaissances en piste. Ca amène de la confiance pour ce qu’on fera l’hiver prochain, et on espère que ce qu’on fera à l’usine se verra en piste l’an prochain."

De son côté, Lance Stroll a montré de très belles choses en EL1 avec la troisième place, et il semblait tout aussi rapide en début de deuxième séance avant un crash dans le virage 3. De quoi être frustré face à un incident qui était évitable mais l’a pris par surprise.

"Oui oui, tout va bien. J’ai bloqué un peu la roue et à partir de là, j’étais juste un passager" regrette le Canadien, qui est satisfait de son rythme. "Nous avons eu l’air compétitifs tout au long de la journée, notamment Fernando en EL2, nous sommes en bonne position et nous verrons demain."