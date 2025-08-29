GP des Pays-Bas, EL2 : Norris devance Alonso, Stroll et Albon dans le mur

C’est déjà l’heure de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas 2025 de F1, qui se tient ce week-end sur le circuit de Zandvoort. Mais après une première séance disputée sur le sec, c’est la pluie qui devrait faire son apparition cet après-midi.

Lando Norris et Oscar Piastri ont signé un doublé plutôt confortable pour McLaren F1 en EL1, avec une avance qu’ils ont souvent en essais libres, leur tactique étant d’aller directement vers le niveau le plus élevé de la voiture et de travailler ensuite pour l’améliorer.

La surprise est venue d’Aston Martin, puisque Lance Stroll et Fernando Alonso étaient troisième et quatrième, devant Alex Albon et Max Verstappen. A noter que George Russell a placé sa Mercedes juste derrière, tandis que les Ferrari étaient en difficulté en fond de classement.

15h45 : Andrea Kimi Antonelli sera bien présent après sa sortie de piste des EL1 puisque sa voiture n’a pas été endommagée. Pareil pour Verstappen, qui a fini dans les graviers après ses essais de départ en toute fin d’EL1.

15h49 : Chez Ferrari, Leclerc s’inquiétait d’ailleurs de voir des problèmes similaires à ceux de la Hongrie revenir. Il s’était ce matin très perturbé par le retard affiché à Zandvoort.

15h57 : Le début de séance devrait être agité car il ne pleut pas encore, et la FIA annonce un risque de pluie à 100 % ! La question n’est donc pas de savoir s’il va pleuvoir, mais quand il va pleuvoir.

16h00 : La séance est lancée !

16h02 : La pluie devrait arriver dans 14 minutes.

16h03 : Les gouttes tombent déjà sur le circuit ! Dans la voie des stands, leur rythme est déjà assez élevé.

16h04 : Norris signe le meilleur temps en 1’12"615 en pneus mediums, et Carlos Sainz se place deuxième en 1’13"456 en gommes dures. Nico Hülkenberg suit en pneus mediums, tout comme Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Oscar Piastri et Esteban Ocon.

16h06 : Alonso a été gêné par Antonelli et y va de son commentaire piquant : "Antonelli est aveugle". L’Espagnol prend le meilleur tour en 1’12"131.

16h07 : Norris prend le meilleur temps en 1’11"294, Piastri remonte au troisième rang mais est immédiatement devancé par Russell, tandis que Stroll prend le deuxième temps.

16h08 : Verstappen sort pour son premier tour tandis qu’Isack Hadjar n’a toujours pas pris la piste.

16h10 : Oliver Bearman prend le meilleur temps en 1’11"113 avec des pneus tendres, tandis que les Sauber de Bortoleto et Hülkenberg se placent juste derrière Norris. Max Verstappen est cinquième.

16h12 : Le drapeau rouge est déployé car Lance Stroll a subi un gros accident dans le virage 3 ! Le pilote Aston Martin va bien, mais c’est certainement un gros gâchis, alors que sa monoplace est très rapide depuis ce matin.

16h13 : Le replay montre que le Canadien est arrivé dans le virage à l’extérieur, comme cela se fait de coutume sur cette partie très inclinée de la piste, mais sa voiture a ensuite délesté légèrement du train avant et il a tiré tout droit dans le mur.

16h23 : La séance reprend !

16h24 : Bonne nouvelle pour les pilotes, la pluie est en retard et la piste est sèche !

16h25 : Décidément, la séance est compliquée car Hadjar est immobilisé en piste ! "Je n’ai pas de puissance" déplore le pilote à la radio, son ingénieur lui dit de s’arrêter en piste.

16h26 : La voiture de sécurité virtuelle est déployée pour éviter un nouveau drapeau rouge.

16h31 : Après pratiquement cinq minutes de VSC, la séance reprend son cours. Norris, Liam Lawson, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Franco Colapinto et Alex Albon sont en piste.

16h33 : Norris reste en mediums et améliore son premier secteur avant de ralentir et rentrer au stand. Hülkenberg améliore le meilleur temps en 1’11"080.

16h34 : Hamilton a signé le meilleur temps dans le premier secteur mais a fait un tête-à-queue dans le deuxième secteur, sans rien percuter après un 360 degrés.

16h35 : Alonso améliore en pneus tendres en 1’09"977 ! On se rapproche dangereusement de la pole de 2024, et Russell se place deuxième à moins de trois dixièmes d’Alonso.

16h36 : Norris améliore et signe un temps de 1’09"890.

16h38 : Les pilotes Ferrari sont remontés cinquième et sixième, et Piastri se place troisième à deux millièmes de seconde d’Alonso.

16h39 : Tsunoda prend la sixième place entre Hamilton et Leclerc, et Verstappen en termine avec le cinquième chrono. Et Albon sort de la piste à Tarzan, le premier virage ! La Williams traverse les graviers et percute très légèrement les pneus, abîmant son aileron. Il recule légèrement et tanke sa voiture dans les graviers, drapeau rouge !

16h43 : Une touchette a eu lieu dans les stands entre Piastri et Russell, et les commissaires vont enquêter dessus.

16h45 : La saison reprend pour les 15 dernières minutes, et le soleil brille sur le circuit de Zandvoort !

16h51 : L’heure est au statu quo en matière de chronos, car les équipes essaient de tirer des informations sur les longs relais pour la suite du week-end.

16h58 : La fin de séance arrive et il n’y a aucun changement dans la hiérarchie.

17h00 : La première journée du GP des Pays-Bas est terminée !

17h03 : Bortoleto s’étonne de la vitesse du tour de rentrée de son équipier Hülkenberg : "Je crois que Nico a envie de pisser, il roule à fond !"

Comme en EL1, Norris termine en tête du classement, devant Alonso qui confirme la bonne forme d’Aston Martin. Piastri est troisième devant Russell qui est repoussé à près de quatre dixièmes, et Verstappen à près de six dixièmes.

Hamilton suit devant Tsunoda, Leclerc et le surprenant Colapinto. Hülkenberg est dixième et il devance Bearman et Antonelli, qui a pu rouler après une sortie de piste en première séance. Bortoleto est 13e devant Lawson et Ocon. Les Williams, rapides ce matin, ne sont que 16e et 17e, devant Stroll qui a eu un accident, puis Gasly et Hadjar, qui n’a pas fait de chrono.