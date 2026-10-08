Aston Martin F1 a-t-elle enfin trouvé une clé avec son moteur Honda ?

Aston Martin a enfin trouvé quelques motifs de satisfaction lors du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie, avec son meilleur résultat d’une saison 2026 jusque-là particulièrement difficile. Les quatre points de la huitième place de Fernando Alonso ont plus que doublé le total de l’écurie, tandis que Lance Stroll s’est lui aussi montré plus compétitif. Un regain de forme encourageant, notamment associé aux progrès du moteur Honda bénéficiant d’une deuxième évolution ADUO, mais que Mike Krack refuse encore d’interpréter comme un véritable tournant.

Avant d’arriver à Sepang, Aston Martin n’avait en effet inscrit que trois points depuis le début de la saison. Tous avaient été marqués par Alonso, grâce à une dixième place à Monaco puis une neuvième aux Pays-Bas.

Dans une course disputée sur une piste passant progressivement de conditions humides à sèches, l’Espagnol a cette fois décroché la huitième position et quatre points supplémentaires. Aston Martin porte ainsi son total à sept unités et revient à seulement cinq longueurs de Williams au championnat constructeurs.

Alonso disposait également du moteur Honda bénéficiant d’une évolution ADUO "cachée". Cette deuxième évolution, introduite en réalité depuis Madrid et ciblant le turbo, constitue l’un des motifs d’espoir de l’écurie après les importantes difficultés rencontrées depuis le début de l’année.

Le bilan malaisien ne se limite d’ailleurs pas à la performance du double Champion du monde. Pour la première fois de la saison, Stroll a terminé un Grand Prix dans le tour du leader. Le Canadien a également été en mesure de se battre pour ses premiers points de l’année avant de finalement terminer 12e.

La voiture de sécurité intervenue en fin de course avait certes regroupé le peloton, tandis qu’Alonso avait également gagné une position après l’erreur de Lando Norris derrière celle-ci, mais Aston Martin a surtout retrouvé un niveau de compétitivité qu’elle n’avait plus connu depuis longtemps.

Après les difficultés des dernières semaines, Mike Krack ne cache donc pas un certain soulagement. Le responsable piste d’Aston Martin estime néanmoins essentiel de comprendre précisément pourquoi l’équipe a été plus performante à Sepang avant d’imaginer que cette progression pourra être reproduite sur les prochaines manches.

"Je pense qu’il ne faut pas oublier qu’il y a trois semaines, nous étions à Madrid, et qu’il y a une semaine, nous étions à Bakou, et nous n’étions tout simplement nulle part," a expliqué Krack avant le GP de Singapour ce week-end.

"Je pense que nous devons garder les pieds sur terre, analyser pourquoi nous étions compétitifs à Sepang, puis regarder vers l’avenir et voir comment nous pouvons en tirer encore davantage profit."

Après une première partie de saison particulièrement pauvre en satisfactions, Krack considère toutefois qu’il serait également contre-productif de ne pas savourer un résultat positif lorsqu’il se présente.

"Oui ! Pour l’équipe, c’est formidable parce que nous avons vraiment traversé des moments difficiles, et les quelques moments positifs que l’on obtient, il ne faut évidemment pas les célébrer comme si l’on venait de gagner le Championnat du monde."

"Mais je pense qu’il faut reprendre son souffle et reconnaître les bons résultats lorsqu’ils se présentent, parce que nous n’avons pas eu la chance d’en connaître beaucoup, voire quasiment aucun, avec Honda. C’est pourquoi vous avez vu tout le monde sauter de joie dans les garages dimanche."

Avant le week-end malaisien, Honda avait donc révélé que Stroll et Alonso avaient tous les deux reçu le deuxième moteur intégrant des évolutions ADUO, respectivement lors des Grands Prix d’Espagne et d’Azerbaïdjan. Le travail a notamment porté sur le turbocompresseur.

Si Alonso a concrétisé ces progrès en inscrivant des points, Stroll a également livré une prestation encourageante à Sepang. Le Canadien a notamment réalisé un dépassement décisif sur la Haas d’Esteban Ocon dans des conditions délicates.

Cette phase de course a sollicité une qualité qui a fait défaut au groupe propulseur Honda cette saison : la facilité avec laquelle le pilote peut exploiter et doser la puissance délivrée. Les conditions humides rencontrées au départ ont offert au motoriste japonais une occasion supplémentaire de travailler dans un contexte différent.

Selon Shintaro Orihara, responsable de Honda, les données récoltées pourraient notamment être particulièrement utiles pour Singapour.

"Heureusement, nous avons identifié certaines directions à suivre pour améliorer nos performances et nous avons démontré les progrès réalisés en matière de facilité d’exploitation à Madrid et à Bakou," a expliqué Orihara.

"Nous n’avons pas rencontré de problème majeur dans ce domaine, mais le point intéressant est que, dans les conditions humides, nous disposions de beaucoup d’énergie, et la récupération d’énergie était donc très différente de celle observée sur les autres circuits en raison de cette situation où l’énergie était abondante."

"Nous avons alors constaté certains progrès dans la facilité d’exploitation parce que le point de fonctionnement était différent."

"Nous pourrons exploiter ces enseignements à Singapour, où nous disposerons également de beaucoup d’énergie. Globalement, la facilité d’exploitation s’améliore et nous avons recueilli des données intéressantes pour Singapour. Nous allons donc travailler afin de préparer la facilité d’exploitation et la gestion de l’énergie pour Singapour, afin de maximiser cette opportunité."