Les rumeurs étaient bien vraies malgré les démentis de Fernando Alonso : l’Espagnol s’apprête à relever un nouveau défi majeur en sport automobile. Le double champion du monde de Formule 1 participera au Dakar 2027 à la tête d’un ambitieux programme engagé par Aston Martin, qui fera ses débuts dans la célèbre épreuve de rallye-raid. À 45 ans, l’Espagnol retrouvera son ancien copilote Marc Coma et partagera les couleurs du constructeur britannique avec deux autres références de la discipline, Sébastien Loeb et Lucas Moraes. Une aventure qui viendra s’ajouter à son engagement en Formule 1, où il vient de prolonger son contrat malgré une saison particulièrement difficile pour l’écurie de Silverstone.

Fernando Alonso n’en a visiblement pas terminé avec les défis en dehors de la Formule 1. Sept ans après sa première participation au Dakar, le pilote espagnol s’apprête à retrouver l’une des épreuves les plus exigeantes du sport automobile, cette fois avec Aston Martin.

Le constructeur britannique a décidé de se lancer dans le rallye-raid avec un programme particulièrement ambitieux, articulé autour de trois voitures et de plusieurs pilotes disposant d’une expérience considérable dans différentes disciplines.

Alonso prendra le volant du Dreadnought (voir d’autres photos sous l’article), le nouveau véhicule engagé par Aston Martin, avec l’objectif de permettre à la marque de se battre pour la victoire dès sa première participation.

Le double champion du monde de Formule 1 ne sera pas seul dans cette aventure, puisqu’il retrouvera Marc Coma, qui l’avait déjà accompagné lors de sa première tentative sur le Dakar en 2020.

L’Espagnol, quintuple vainqueur de l’épreuve à moto, apportera son expérience de la navigation et des difficultés propres au rallye-raid.

Alonso retrouve Marc Coma et vise la victoire avec Aston Martin

La participation de Fernando Alonso au Dakar 2027 constitue une nouvelle étape dans une carrière déjà marquée par une volonté constante de découvrir d’autres disciplines.

Après ses succès en Formule 1 et en Endurance, l’Espagnol avait tenté l’aventure du Dakar en 2020 avec Toyota.

Cette première expérience s’était soldée par une 13e place au classement général.

Alonso avait notamment perdu du temps à la suite de plusieurs accidents liés à son manque d’expérience dans cette discipline particulièrement exigeante.

Il avait néanmoins démontré son potentiel en terminant deuxième d’une étape, confirmant qu’il possédait la vitesse nécessaire pour rivaliser ponctuellement avec les spécialistes du rallye-raid.

Pour son retour en 2027, Alonso bénéficiera donc d’une expérience préalable, mais également du soutien d’une structure ambitieuse et de l’expertise de Marc Coma.

Après avoir démenti il y a quelques semaines toute possibilité de faire le Dakar dès cet hiver, le pilote Aston Martin explique avoir longuement réfléchi avant de confirmer sa participation, notamment en raison de ses engagements toujours importants en Formule 1.

"Après avoir décidé de continuer à courir en Formule 1 avec Aston Martin, j’ai beaucoup réfléchi au Dakar. Finalement, la décision est devenue simple. Je voulais relever ce défi pleinement."

Alonso insiste sur le respect qu’il porte à cette compétition et aux spécialistes qui y évoluent depuis de nombreuses années.

"J’ai un immense respect pour cette course et pour les spécialistes qui la maîtrisent. Avoir à nouveau Marc à mes côtés est très important, et avec Aston Martin, Prodrive, Sébastien et Lucas, nous disposons d’une équipe exceptionnelle."

Sébastien Loeb et Lucas Moraes complètent une équipe impressionnante

Aston Martin ne se contentera pas d’engager Fernando Alonso au Dakar 2027.

Deux autres voitures seront confiées à des pilotes particulièrement expérimentés, avec l’objectif de constituer une équipe capable de rivaliser avec les références de la discipline.

Le Français Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, fera partie de cette formation.

Fort de son immense expérience en WRC et de ses nombreuses participations au Dakar, Loeb représentera l’un des principaux atouts du programme britannique.

La troisième voiture sera pilotée par le Brésilien Lucas Moraes, champion du monde de rallye-raid en titre.

Avec Alonso, Loeb et Moraes, Aston Martin réunira ainsi trois pilotes aux parcours très différents, mais possédant chacun une expérience du plus haut niveau en sport automobile.

Le constructeur espère que cette association lui permettra de se montrer compétitif dès son arrivée sur une épreuve réputée pour sa difficulté.

La concurrence sera toutefois particulièrement relevée, avec notamment Toyota, déjà solidement implanté dans le rallye-raid, ainsi que KTM parmi les marques engagées dans les différentes catégories de l’événement.

Prodrive chargé de préparer les Aston Martin du Dakar

Pour mener à bien ce projet, Aston Martin s’appuiera sur l’expertise de Prodrive, qui sera chargé de préparer les Dreadnought destinés au Dakar.

La structure britannique possède une longue expérience du sport automobile, notamment en rallye.

Prodrive avait connu de nombreux succès avec Subaru au cours des années 1990 et 2000, contribuant à faire de la marque japonaise l’une des références du Championnat du monde des rallyes.

Cette expérience sera particulièrement précieuse pour Aston Martin, qui s’apprête à découvrir les contraintes spécifiques du Dakar.

Contrairement aux compétitions sur circuit, le rallye-raid impose aux équipages et aux équipes de gérer des distances considérables, des terrains très variés et des difficultés mécaniques parfois imprévisibles.

La fiabilité des véhicules, la qualité de la navigation et la capacité à éviter les erreurs seront donc aussi importantes que la vitesse pure.

Le programme Dreadnought constituera la première participation officielle d’Aston Martin à cette épreuve réputée aussi éprouvante que dangereuse.

Un Dakar 2027 entre le Portugal et le Maroc

L’édition 2027 du Dakar se déroulera dans un contexte particulier, puisque l’épreuve quittera l’Arabie saoudite.

Le mois dernier, les organisateurs ont annoncé le déplacement du rallye en raison des troubles au Moyen-Orient liés à la guerre impliquant l’Iran.

Le départ sera donné au Portugal le 9 janvier 2027, avant une arrivée prévue au Maroc le 23 janvier.

Les concurrents devront disputer douze étapes au cours de cette édition.

Outre les voitures, le Dakar accueillera également plusieurs autres catégories de véhicules, notamment les motos et les camions.

L’épreuve possède une histoire particulièrement riche, puisqu’elle était traditionnellement organisée entre Paris et Dakar à partir de la fin des années 1970.

Son parcours a ensuite été modifié à plusieurs reprises au fil des décennies, pour des raisons de sécurité mais également pour répondre à des objectifs de promotion et de développement.

Le retour du rallye sur un itinéraire reliant l’Europe à l’Afrique marquera donc un nouveau chapitre dans son histoire.

Pour Alonso et Aston Martin, cette édition représentera surtout l’occasion de se mesurer aux équipes les plus expérimentées dans des conditions particulièrement exigeantes.

Une saison de F1 très difficile pour Aston Martin

L’annonce de ce programme intervient alors qu’Aston Martin traverse une saison 2026 extrêmement compliquée en Formule 1.

Malgré l’arrivée d’une nouvelle réglementation technique et les ambitions suscitées par l’AMR26 conçue sous la direction d’Adrian Newey, l’écurie britannique n’a pas réussi à se hisser au niveau espéré.

Fernando Alonso occupe actuellement la 17e place du championnat du monde des pilotes, tandis que son équipier Lance Stroll pointe au 22e rang.

Au championnat des constructeurs, Aston Martin figure à la dixième position, devant la seule écurie Cadillac, dernière du classement.

Ces résultats contrastent fortement avec les ambitions affichées par la structure de Silverstone, qui espérait profiter du changement réglementaire de 2026 pour se rapprocher des meilleures équipes.

Alonso a néanmoins récemment prolongé son contrat avec Aston Martin, confirmant sa volonté de poursuivre sa carrière en Formule 1 malgré les difficultés rencontrées.

À 45 ans, celui qui demeure considéré comme l’un des pilotes les plus talentueux de l’histoire du sport automobile continue donc de multiplier les projets sportifs.

Son engagement au Dakar ne remet toutefois pas en question sa priorité accordée à la Formule 1.

Alonso pourrait aussi retrouver les 24 Heures du Mans en 2027

Si Aston Martin connaît une saison difficile en Formule 1, le constructeur britannique a enregistré des progrès significatifs dans le Championnat du monde d’Endurance.

La Valkyrie engagée en catégorie Hypercar s’est montrée nettement plus compétitive cette année, avec notamment une prestation encourageante lors de la finale de la saison disputée à Monza le mois dernier.

La voiture numéro 007, confiée à Tom Gamble et Harry Tincknell, a particulièrement illustré les progrès réalisés par le programme d’Endurance d’Aston Martin.

Cette montée en puissance pourrait également offrir une autre opportunité à Fernando Alonso.

L’Espagnol pourrait en effet prendre le volant de la Valkyrie lors des 24 Heures du Mans 2027, à condition que ses engagements en Formule 1 le permettent.

Une perspective particulièrement séduisante pour le double champion du monde, qui a déjà remporté la classique mancelle à deux reprises avec Toyota, en 2018 et 2019.

Après avoir connu le succès en Formule 1 et en Endurance, Alonso pourrait donc enrichir encore davantage son programme sportif avec une nouvelle participation au Mans, en complément du Dakar.

Aucune confirmation définitive de cet engagement dans la Sarthe n’a toutefois été annoncée.

La Formule 1 reste la priorité d’Alonso

Malgré l’ampleur du défi qui l’attend au Dakar, Fernando Alonso insiste sur le fait que son engagement en Formule 1 demeure prioritaire.

Le pilote espagnol entend poursuivre son travail avec Aston Martin, tout en profitant des opportunités qui lui permettent de découvrir d’autres formes de compétition.

Son retour au Dakar s’inscrit ainsi dans une démarche personnelle, motivée par le goût du défi et la volonté de continuer à se mesurer aux meilleurs pilotes dans différentes disciplines.

"La Formule 1 reste ma priorité. Mais je suis un pilote de course, et ce sont des défis comme celui-ci qui me font aimer la compétition. J’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir."

Avec le soutien d’Aston Martin et de Prodrive, ainsi que l’expérience de Marc Coma, Alonso espère cette fois obtenir un résultat nettement supérieur à sa 13e place de 2020.

Face aux spécialistes du rallye-raid, l’objectif sera ambitieux pour un constructeur qui découvre le Dakar.

Mais avec Sébastien Loeb et Lucas Moraes à ses côtés, Aston Martin entend bien aborder cette première participation avec des ambitions élevées.

Pour Fernando Alonso, ce nouveau défi pourrait également constituer l’une des aventures les plus marquantes de la fin de sa carrière, sans pour autant l’éloigner de son objectif principal : continuer à se battre au plus haut niveau en Formule 1.