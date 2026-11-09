Alonso dépasse Hamilton mais reste désabusé par sa situation en F1

Fernando Alonso ne cache plus sa frustration face aux difficultés persistantes d’Aston Martin et de son unité de puissance Honda. Malgré une performance encourageante dans les conditions délicates du GP du Brésil, où il a atteint la Q3 pour la première fois de la saison et même dépassé Lewis Hamilton en course, le double champion du monde reconnaît ne plus prendre de plaisir au volant de sa monoplace.

Fernando Alonso a beau continuer à démontrer sa capacité à tirer le meilleur parti de sa monoplace, le plaisir de piloter en Formule 1 semble aujourd’hui lui échapper. Le pilote Aston Martin a pourtant réalisé l’un de ses week-ends les plus encourageants de la saison à Interlagos, dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

L’Espagnol s’est notamment distingué samedi en décrochant sa première qualification en Q3 de l’année, profitant des conditions humides pour mettre en valeur les qualités de sa monoplace. En course, il est également parvenu à dépasser Lewis Hamilton, son ancien coéquipier chez McLaren et rival de longue date.

Mais ces performances ponctuelles ne suffisent plus à masquer les frustrations accumulées depuis le début de la saison, notamment face aux difficultés persistantes de l’unité de puissance Honda.

Interrogé sur le plaisir qu’il prend actuellement au volant, Alonso a livré une réponse particulièrement directe.

"Non, je n’y prends aucun plaisir. Je viens simplement faire mon travail. Il n’y a aucun plaisir à piloter avec des outils différents de ceux des autres."

Le contraste entre le comportement de l’Aston Martin dans les virages et ses performances en ligne droite constitue la principale source de frustration d’Alonso.

À Interlagos, le double champion du monde a particulièrement apprécié les qualités de sa monoplace dans les portions sinueuses, où il estime avoir disposé d’un niveau d’adhérence remarquable.

Dans les conditions humides, ces caractéristiques lui ont permis de rivaliser avec des voitures habituellement beaucoup plus compétitives.

"La voiture était phénoménale dans les virages. C’était une sensation formidable", a-t-il expliqué.

Mais cette satisfaction a rapidement été éclipsée par le manque de vitesse dans les lignes droites, particulièrement pénalisant sur la longue portion montante qui ramène les pilotes vers la ligne de départ et d’arrivée à Interlagos.

Alonso considère que ce déficit masque une grande partie du potentiel réel de l’Aston Martin.

"Compte tenu de ce que nous perdons dans les lignes droites, cela signifie que nous aurions probablement pu être une seconde au tour plus rapides que les Mercedes !" a-t-il ajouté.

Alonso ironise sur les critiques concernant son âge

Malgré ses 46 ans, Fernando Alonso continue de se montrer particulièrement combatif, même si ses résultats ne reflètent pas toujours ses performances individuelles.

Le pilote espagnol s’est d’ailleurs amusé des critiques récurrentes concernant son âge et sa capacité à rester compétitif au plus haut niveau.

Il a souligné avec ironie le décalage entre les attentes placées en lui et la manière dont ses performances sont parfois jugées.

"Je suis bon jusqu’au moment où, de nouveau, je ne suis jamais assez bon. Si je fais quelque chose d’extraordinaire, c’est normal. Si je fais quelque chose de normal, on dit que je suis trop vieux."

Alonso a ensuite poursuivi sur le ton de la plaisanterie, menaçant gentiment de vérifier les commentaires des journalistes pendant la retransmission du Grand Prix.

"Je vais réécouter l’intégralité de votre retransmission pour voir si vous avez dit que j’étais trop vieux", a-t-il lancé avec humour.

À trois Grands Prix de la fin de la saison, Alonso ne pense pas que les dernières courses permettront à Aston Martin de découvrir grand-chose de nouveau sur sa monoplace.

L’Espagnol considère que les faiblesses de l’équipe ont déjà été suffisamment identifiées après 21 manches disputées.

Les difficultés rencontrées avec l’unité de puissance Honda et le manque de performance en ligne droite sont désormais bien connus, et Alonso estime que l’essentiel du travail doit porter sur les solutions à apporter pour la saison prochaine.

"Il n’y a plus rien à apprendre sur la voiture. Nous en sommes à la 21e course, donc nous savons exactement ce que nous devons améliorer."

"Nous devons travailler dur pour l’année prochaine, afin de réduire l’écart et d’être plus compétitifs."

Hamilton peu bavard sur son duel avec Alonso

Le dépassement d’Alonso sur Lewis Hamilton a également constitué l’un des épisodes marquants de la course de l’Espagnol.

Les deux hommes, anciens coéquipiers chez McLaren en 2007, se sont retrouvés en piste dans des conditions délicates, avec un avantage finalement pris par le pilote Aston Martin.

Mais du côté de Hamilton, cet affrontement n’a suscité aucun commentaire particulier.

Interrogé sur la manière dont il avait vécu sa bataille avec Alonso, le pilote Ferrari s’est contenté d’une réponse particulièrement brève : "Bien."