Alonso : Honda teste déjà un moteur F1 entièrement nouveau pour 2027

Fernando Alonso continue de miser sur 2027 pour voir Aston Martin retrouver un niveau de compétitivité nettement supérieur. Après un nouveau Grand Prix du Mexique difficile, marqué par son abandon et les faiblesses du moteur Honda, le double champion du monde a confirmé que le motoriste japonais travaillait déjà sur une unité de puissance entièrement nouvelle, actuellement testée au banc d’essai. Un projet majeur qui doit permettre à l’écurie britannique de corriger ses difficultés, alors que les questions entourant les contrôles techniques des moteurs restent également au centre des discussions.

Fernando Alonso a révélé que Honda avait déjà commencé à tester au banc d’essai son tout nouveau moteur de Formule 1 destiné à la saison 2027. Une évolution importante pour Aston Martin, qui espère tourner la page d’une campagne particulièrement difficile sur le plan des performances.

Le double champion du monde a confirmé que le constructeur japonais était parfaitement conscient des faiblesses de son unité de puissance actuelle, particulièrement mises en évidence lors du Grand Prix du Mexique.

"Le département moteur est conscient des problèmes et des difficultés", a expliqué Alonso aux médias espagnols.

"Ils testent un moteur entièrement nouveau au banc d’essai, il s’agit d’un projet complètement nouveau."

Ces déclarations font suite à la confirmation récente de Honda concernant son programme de développement pour 2027.

Le motoriste japonais prévoit une évolution majeure de son unité de puissance dès le début de la prochaine saison, avant une autre amélioration significative attendue aux alentours de la mi-saison et une autre en 2028.

Alonso conserve une grande confiance pour 2027

Malgré les difficultés rencontrées cette année, Alonso reste persuadé que ce nouveau projet peut permettre à Aston Martin de franchir un cap important.

L’Espagnol souligne que les progrès ne concernent pas uniquement le moteur, puisque le développement du châssis avance également dans la bonne direction.

"Je dois dire que j’ai foi et confiance en l’année prochaine", a-t-il assuré.

"Ce sera, je le répète, un projet entièrement nouveau, et le châssis progresse lui aussi dans la bonne direction."

"Nous plaçons tous beaucoup d’espoirs dans l’année prochaine, et je sais que nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes."

Cet optimisme intervient pourtant après un week-end mexicain qui a une nouvelle fois exposé les limites du package actuel d’Aston Martin.

Alonso a été contraint à l’abandon au Grand Prix du Mexique et n’a pas hésité à désigner ouvertement le moteur Honda comme le principal facteur limitant les performances de sa monoplace.

La situation pourrait d’ailleurs rester compliquée lors de la prochaine manche, au Grand Prix du Brésil ce week-end.

L’altitude d’Interlagos pourrait encore pénaliser Honda

Après les difficultés rencontrées à Mexico, Honda se prépare à un nouveau défi lié aux caractéristiques du circuit d’Interlagos.

Même si le tracé brésilien se situe à une altitude nettement inférieure à celle de Mexico, cet élément reste susceptible d’influencer le fonctionnement et les performances de l’unité de puissance.

Shintaro Orihara, représentant de Honda, a ainsi averti que le Grand Prix du Brésil pourrait lui aussi poser des difficultés au motoriste japonais.

"Interlagos est un autre circuit situé en altitude", a-t-il déclaré.

"Ce n’est pas aussi exigeant que Mexico, mais cela reste un facteur à prendre en compte pour l’unité de puissance."

Aston Martin pourrait donc devoir composer avec certaines des mêmes limitations que celles observées lors de la précédente manche, en attendant les évolutions plus importantes prévues pour 2027.

Pas de nouveau capteur FIA pour contrôler les moteurs en 2027 ?

Parallèlement au développement des futures unités de puissance, de nouvelles informations ont émergé concernant les méthodes de contrôle technique que la FIA devrait appliquer en 2027.

Les rumeurs évoquant l’introduction d’un nouveau capteur interne dans la chambre de combustion pour vérifier la conformité des moteurs seraient incorrectes. La FIA devrait continuer à contrôler la légalité des moteurs, notamment leur taux de compression et les caractéristiques de la combustion, en procédant à leur démontage complet dans les usines.

Ces vérifications seraient réalisées à la fois à température ambiante et à température de fonctionnement, plutôt que de s’appuyer sur un nouveau système de surveillance reposant sur des capteurs.

Cette approche devrait inciter plusieurs motoristes, dont Honda, Ferrari et Audi, à poursuivre leurs travaux sur des solutions de combustion comparables à celles déjà développées par Mercedes et Red Bull.

Ces constructeurs chercheraient ainsi à combler leur retard technique en perfectionnant leurs propres concepts, sans compter sur l’introduction d’un nouveau dispositif de contrôle susceptible de modifier les équilibres actuels.