Honda F1 découvre une nouvelle faiblesse de son moteur après son dernier double abandon

Honda a identifié une nouvelle faiblesse de son moteur de Formule 1 après le double abandon d’Aston Martin au Grand Prix du Mexique, où Fernando Alonso et Lance Stroll ont été contraints de renoncer après seulement cinq tours. Le motoriste japonais a découvert que certaines phases particulières de fonctionnement du V6 pouvaient provoquer des contraintes anormales sur le circuit de refroidissement du système de récupération d’énergie, jusqu’à entraîner une défaillance du MGU-K. Des modifications matérielles et logicielles ont été apportées pour le Grand Prix du Brésil, mais Honda compte surtout tirer les enseignements de cet épisode pour son moteur 2027.

Le Grand Prix du Mexique a tourné au désastre pour Aston Martin et Honda. Fernando Alonso s’est immobilisé en piste tandis que Lance Stroll a regagné son garage pour abandonner, les deux pilotes étant éliminés presque simultanément après seulement cinq tours de course.

Si Honda avait anticipé les difficultés liées à l’altitude de Mexico, le constructeur japonais pensait avoir suffisamment préparé son groupe propulseur pour fonctionner dans un air moins dense. Les mesures mises en place se sont finalement révélées insuffisantes face à un problème de fiabilité jusqu’alors inconnu.

Le plus inquiétant est que les premiers signes étaient apparus dès les qualifications. Aston Martin et Honda savaient donc bien avant le départ de dimanche que les chances de voir leurs deux voitures terminer la course étaient extrêmement faibles.

Pourtant, les essais libres s’étaient déroulés avec un kilométrage normal, l’incident rencontré par Jak Crawford lors de sa participation aux EL1 étant d’une nature différente.

Les investigations ont finalement révélé une fragilité du moteur dans certaines phases de fonctionnement très spécifiques, notamment lors des tours de préparation des pneus en qualifications et des tours de mise en grille.

Un fonctionnement anormal du V6 qui affecte le refroidissement du MGU-K

Interrogé lors de la journée médias du Grand Prix du Brésil, dernière étape de la triple confrontation américaine, Shintaro Orihara, responsable de Honda en piste, a expliqué comment le problème s’était manifesté.

"Je ne peux pas l’expliquer de manière trop détaillée, mais je peux vous donner quelques éléments. En course, nous effectuons les tours pour rejoindre la grille, ce qui constitue une situation assez particulière. Et en qualifications, nous avons également un tour de préparation des pneus. Nous effectuons les mêmes types de tours pendant les essais libres, mais toujours dans des circonstances différentes."

"Dans ces conditions particulières, notre moteur s’est comporté de manière un peu anormale, contrairement à ce que nous attendions. Cela a provoqué des contraintes sur le refroidissement de notre système de récupération d’énergie, en provenance du moteur, puis nous avons subi une défaillance du MGU-K. Cela s’est produit en qualifications et pendant la course, dans ces circonstances particulières."

Le problème ne provenait donc pas directement des difficultés habituelles de refroidissement d’une Formule 1, comme le fait de rouler dans le trafic ou une capacité insuffisante de la carrosserie à évacuer la chaleur.

Il ne s’agissait pas non plus d’une pièce défectueuse isolée. Alonso avait déjà bénéficié d’un changement de MGU-K au cours du week-end, tandis que Stroll utilisait un moteur complètement différent. Pour Mike Krack, responsable de l’ingénierie en piste d’Aston Martin, ces éléments indiquaient qu’il s’agissait "davantage d’un problème général."

Les deux monoplaces ont en réalité subi différentes étapes d’une même défaillance. Sur l’une, la pression de l’eau augmentait anormalement dans le circuit de refroidissement. Sur l’autre, elle avait chuté à un niveau trop faible.

Ces deux manifestations correspondent à une même succession d’événements : la pression augmente d’abord, puis une fuite apparaît, entraînant une baisse de pression.

Les observations suggèrent donc qu’une condition particulière d’utilisation du V6 provoquait des conséquences sur le refroidissement du système de récupération d’énergie.

Une augmentation de la pression du liquide dans un circuit fermé pourrait expliquer les contraintes constatées, mais Honda n’a pas précisé le mécanisme exact reliant le comportement anormal du moteur à cette surpression.

Orihara n’a pas non plus confirmé si la faible densité de l’air à Mexico avait directement réduit la marge avant ébullition du liquide de refroidissement.

Le responsable japonais a toutefois indiqué que ce phénomène ne pouvait pas être détecté par les simulations habituelles, mais qu’il pouvait être reproduit sur un banc d’essai moteur. Cela suggère une interaction physique entre les différents systèmes, que Honda devra désormais intégrer à ses procédures de validation.

Aston Martin savait que ses voitures risquaient de ne pas terminer

Les difficultés rencontrées en qualifications avaient déjà sérieusement compromis les perspectives d’Aston Martin pour la course.

Mike Krack a reconnu que l’équipe avait compris avant dimanche matin que les mesures disponibles ne suffiraient probablement pas à permettre aux deux voitures de rallier l’arrivée.

"Vous disposez d’une liste d’options que vous pouvez utiliser", a expliqué le Luxembourgeois. "Mais nous avons rapidement compris qu’elles étaient insuffisantes. Et à partir de là, il n’y a plus rien que vous puissiez faire."

"Nous le savions un peu avant dimanche matin. Je pense qu’il faut être réaliste lorsqu’on se prépare. Il faut discuter des possibilités dont on dispose pendant la course. Elles ne sont pas nombreuses, mais il en reste quelques-unes. Nous avons donc discuté ensemble des différents niveaux de mesures que nous pourrions prendre."

Parmi les solutions envisagées figurait la possibilité de faire rentrer les voitures aux stands pour leur permettre de bénéficier d’un flux d’air frais, mais...

"La première solution consiste évidemment à bénéficier d’air frais, mais il y a aussi la manière d’utiliser les rapports de boîte de vitesses. Vous pouvez également réduire la puissance. Il existe de nombreuses possibilités dont il faut discuter. Nous en avons discuté, mais nous ne sommes pas allés jusque-là", a précisé Krack.

La dégradation du système de refroidissement s’était en effet enclenchée trop rapidement pour pouvoir être maîtrisée, les deux monoplaces abandonnant après seulement cinq tours.

Des modifications matérielles et logicielles pour Interlagos

Honda a réagi en apportant plusieurs modifications pour le Grand Prix du Brésil.

Bien qu’Interlagos se situe à une altitude nettement inférieure à celle de Mexico, le circuit brésilien reste relativement élevé, à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, contre 2300 mètres pour l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Le motoriste japonais a donc décidé de prendre des précautions supplémentaires afin de limiter le risque de voir le problème se reproduire.

"C’est lié aux conditions de haute altitude rencontrées au Mexique. Ici, au Brésil, ce n’est pas la même chose qu’au Mexique, mais nous sommes tout de même à une altitude élevée. Nous apportons donc plusieurs mesures correctives pour cette épreuve, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan logiciel, afin d’améliorer notre robustesse dans ces conditions", a indiqué Orihara.

Ces modifications concernent notamment le logiciel et les calibrations du groupe propulseur, ainsi que certains éléments matériels.

Honda n’a pas souhaité détailler précisément les changements effectués. Ils pourraient toutefois viser à mieux contrôler le fonctionnement du moteur pendant les phases particulières identifiées au Mexique, ainsi qu’à améliorer la capacité du circuit de refroidissement à supporter les variations de pression.

Les conditions attendues au Brésil devraient déjà réduire les contraintes subies par le groupe propulseur, mais Honda préfère ne pas s’en remettre uniquement à cet environnement moins extrême.

Un deuxième problème de robustesse découvert au départ

Les investigations ont également mis en évidence une autre difficulté que Honda pensait avoir suffisamment anticipée.

Malgré les préparatifs spécifiques réalisés pour l’altitude mexicaine, le moteur japonais a souffert d’un retard de réponse du turbo plus important que prévu lors des départs.

À ce moment, l’énergie disponible dans les gaz d’échappement est relativement faible, ce qui peut entraîner une chute de la pression de suralimentation et rendre la réponse du moteur moins immédiate.

Orihara a reconnu que "notre logiciel ne présente pas non plus une robustesse suffisante dans ces conditions".

Honda veut transformer cet échec en progrès pour 2027

Si les corrections apportées pour Interlagos doivent améliorer la situation à court terme, Honda considère surtout le double abandon mexicain comme une source d’enseignements pour son futur groupe propulseur.

Le constructeur concentre désormais une grande partie de ses ressources sur le moteur 2027, avec l’ambition de progresser sensiblement aussi bien en performances pures qu’en fiabilité.

Orihara reconnaît que les événements de Mexico ont été particulièrement difficiles pour les pilotes, mais estime que les connaissances acquises permettront d’éviter des défaillances similaires.

"Cela a été une course difficile pour Honda, donc je comprends à quel point cet événement a été frustrant pour les pilotes. La leçon à retenir, c’est que notre moteur manque de robustesse dans certaines circonstances particulières", a-t-il admis.

"Nous pouvons toujours apprendre quelque chose de ce type de problème, et nous rapportons ces enseignements à l’usine pour voir comment empêcher que de telles situations se reproduisent à l’avenir."

"Actuellement, notre usine se concentre sur le groupe propulseur 2027, donc nous pouvons utiliser cette expérience pour améliorer la robustesse du moteur de l’année prochaine. Cela a été une course difficile pour nous, mais nous intégrons ces expériences dans notre moteur 2027."

Newey également frustré par le double abandon

La déception provoquée par cette nouvelle défaillance a également été perceptible dans la communication d’Aston Martin après la course.

Dans son communiqué d’après-Grand Prix, Adrian Newey, directeur de l’équipe et responsable technique, s’était contenté d’une seule phrase pour résumer le week-end.

"Cela a été une journée décevante, d’autant plus que Fernando a montré un très bon rythme tout au long du week-end."

Interrogé sur cette réaction particulièrement brève, Mike Krack a confirmé que la frustration était générale au sein de l’écurie, déjà confrontée à de nombreux abandons cette saison.

"Je pense que personne n’était content. Nous avons connu beaucoup d’abandons, encore un double abandon, et personne ne peut s’en satisfaire. Et je pense que c’est la même chose pour lui."