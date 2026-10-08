Haas F1 affiche une santé financière record... mais n’est pas au plafond budgétaire

Les comptes 2025 de Haas F1 témoignent d’une nouvelle progression financière pour l’écurie américaine, avec un chiffre d’affaires qui atteint un niveau record. Haas F1, qui opère depuis l’Angleterre sous le nom de Formula UK Limited, a dû déposer ses comptes comme les autres équipes britanniques et a dégagé un bénéfice net de près de 7,8 millions d’euros sur l’exercice, tout en portant son chiffre d’affaires à plus de 172 millions d’euros. Une croissance qui confirme la dynamique récente de la société basée à Banbury, même si son bénéfice reste légèrement inférieur à son record établi en 2019.

Haas Formula UK Limited a été créée en 2014 par Gene Haas afin d’assurer depuis le Royaume-Uni une partie des services nécessaires à la maison mère de l’écurie, Haas Automation Inc., LLC.

Cette dernière étant basée aux États-Unis, elle n’est pas soumise aux obligations de publication de comptes auprès de Companies House, contrairement à la société britannique. Les documents financiers de Haas Formula UK Limited offrent toutefois un aperçu d’une très grande partie de l’activité économique entourant l’engagement de l’équipe en Formule 1.

Installée à Banbury, la branche britannique de Haas supervise une large partie des fonctions opérationnelles de l’écurie. Son périmètre comprend notamment la logistique, l’ingénierie électrique, la science du véhicule, les systèmes de contrôle, la performance de la monoplace et la gestion des programmes. Elle assure également le soutien à l’équipe de course ainsi que les activités de communication.

Les comptes déposés pour l’exercice 2025 montrent que Haas Formula UK Limited a enregistré un chiffre d’affaires record de 172,5 millions d’euros. Cela représente une progression de près de 32,8 millions d’euros en l’espace d’un an. En 2024, la société avait enregistré un chiffre d’affaires de 139,7 millions d’euros. Cette hausse d’environ 23,5% permet donc à la structure britannique d’établir un nouveau record et illustre la croissance de ses activités.

Le modèle de fonctionnement particulier de Haas signifie par ailleurs que le coût des ventes enregistré par la société britannique est négligeable. Son résultat avant impôts est ainsi principalement déterminé en soustrayant les dépenses administratives du chiffre d’affaires. Ces dépenses ont atteint environ 161,2 millions d’euros au cours de l’exercice 2025.

Haas Formula UK Limited a ainsi dégagé un bénéfice d’exploitation de près de 11 millions d’euros, contre environ 8,8 millions d’euros en 2024. La progression est donc significative à ce niveau, avec une augmentation du bénéfice d’exploitation d’environ 2,2 millions d’euros en un an. Après la prise en compte des intérêts puis la déduction des impôts, Haas Formula UK Limited a terminé l’exercice financier 2025 avec un bénéfice net d’environ 7,8 millions d’euros.

Ce résultat est légèrement supérieur à celui enregistré l’année précédente. En 2024, la société britannique avait réalisé un bénéfice net d’environ 7,6 millions d’euros.

La hausse du chiffre d’affaires est donc beaucoup plus importante que celle du bénéfice net, les dépenses administratives ayant elles aussi progressé avec le développement des activités de la structure britannique. Les réserves de trésorerie de l’entreprise ont également augmenté au cours de l’exercice. Elles atteignent désormais près de 3,1 millions d’euros, contre environ 2,5 millions d’euros un an auparavant.

Malgré la progression enregistrée en 2025, Haas Formula UK Limited n’a toutefois pas tout à fait battu son record historique en matière de bénéfice net. Dans ses comptes de fin d’année 2019, la société avait enregistré un bénéfice d’environ 7,9 millions d’euros. Le résultat de 2025, à près de 7,8 millions d’euros, échoue donc de peu à dépasser cette référence.

La trajectoire reste néanmoins particulièrement favorable lorsqu’elle est comparée à celle observée pendant la période marquée par la pandémie de Covid-19, quand l’équipe a failli être mise en vente par Gene Haas.

Le nouveau record de chiffre d’affaires constitue surtout le principal enseignement des derniers comptes. Avec 172,5 millions d’euros de revenus, contre 139,7 millions l’année précédente, la branche britannique de Haas poursuit ainsi son développement tout en maintenant un niveau de rentabilité relativement stable.

Mais les comptes démontrent aussi qu’il y a encore 23 millions d’euros au moins à trouver pour être au plafond budgétaire désormais autorisé de 215 millions de dollars soit 195 millions d’euros. Sans le salaire d’Esteban Ocon en 2027 et avec un apport supplémentaire de Ferrari et des sponsors de Rafael Camara - lorsque le Brésilien sera officialisé - le plafond se rapprochera.