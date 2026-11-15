Alonso explique son rôle de manager dans la carrière des jeunes pilotes

Fernando Alonso ne se contente pas de poursuivre sa carrière en Formule 1. Le double champion du monde s’investit également dans l’accompagnement de jeunes pilotes à travers sa structure A14 Management, avec l’ambition de leur permettre de franchir les différentes étapes du sport automobile. Interrogé au Grand Prix du Brésil sur son rôle de mentor, notamment après l’annonce d’un accord avec un pilote chilien, l’Espagnol a expliqué à quel point il participait personnellement aux décisions concernant leur avenir. Pour lui, le talent et les moyens financiers ne suffisent pas : choisir la bonne équipe, au bon moment, en fonction de la personnalité de chaque pilote, peut s’avérer tout aussi déterminant.

Fernando Alonso possède une expérience du sport automobile qui dépasse largement le cadre de la Formule 1. Au fil de sa carrière, l’Espagnol a également remporté les 24 Heures du Mans et participé à des compétitions dans d’autres disciplines, notamment le rallye-raid.

Un parcours qu’il cherche désormais à mettre au service de jeunes pilotes grâce à A14 Management, sa structure d’accompagnement et de gestion de carrière.

Interrogé sur son implication personnelle, alors que les coûts nécessaires pour progresser dans les catégories de promotion ne cessent d’augmenter, Alonso a confirmé qu’il jouait un rôle actif dans les décisions prises pour les pilotes suivis par son organisation.

"Eh bien, je pense être très impliqué. Nous sommes trois chez A14 et, oui, nous essayons d’aider les jeunes pilotes à trouver leur voie dans le sport automobile, de leur apporter les conseils et le soutien dont ils ont besoin, particulièrement lors de la transition entre le karting et les catégories suivantes."

L’objectif n’est toutefois pas systématiquement de former de futurs pilotes de Formule 1.

Alonso explique que les ambitions des jeunes talents accompagnés par A14 Management sont très différentes.

"Certains ont pour objectif d’arriver en Formule 1. D’autres veulent devenir vainqueurs des 24 Heures du Mans, et nous avons même des pilotes de rallye dans notre structure de management."

"Donc oui, ils ont tous besoin de choses différentes et ils demandent des choses différentes."

Le double champion du monde considère que son principal apport réside dans sa connaissance du milieu et dans les relations qu’il a développées au cours de sa longue carrière.

"Mon rôle consiste évidemment, grâce à mon expérience, à essayer de les guider et de contacter les équipes ou les personnes que j’ai rencontrées tout au long de ma carrière et, oui, je pense, à leur donner les possibilités de poursuivre leur rêve."

"J’espère qu’ils auront une carrière couronnée de succès et qu’ils pourront profiter du sport automobile de la meilleure manière possible."

Mais l’Espagnol sait que la réussite dépend d’une multitude de paramètres, dont certains échappent largement au contrôle des pilotes.

"Le sport automobile est très difficile, comme vous l’avez dit. C’est un environnement très compétitif. Pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de chance, d’être au bon endroit au bon moment, de soutien financier et d’un bon environnement au sein de l’équipe."

"Tous les pilotes n’ont pas besoin de la même équipe"

Pour Alonso, l’une des erreurs à éviter consiste à penser qu’un jeune talent doit systématiquement rejoindre l’équipe la plus performante de sa catégorie.

Le choix d’une structure doit aussi dépendre de son expérience, de son niveau de préparation et de sa personnalité.

"Tous les pilotes n’ont pas besoin de la même équipe. Les jeunes qui viennent du karting doivent passer en Formule 4. Certains autres ont besoin de la FRECA s’ils ont un niveau différent."

Le double champion du monde insiste particulièrement sur l’importance de l’environnement humain.

"Certains, en raison de leur caractère et de leur personnalité, ont besoin d’une équipe espagnole ou d’une équipe qui a connu le succès l’année précédente, parce qu’ils sont capables de gérer cette pression."

"D’autres ont le talent, mais ne peuvent pas être dans une équipe qui gagne parce que cela leur provoquerait trop de stress."

"Donc oui, cela fait aussi partie de mon travail, essayer de comprendre ce dont ils ont besoin."