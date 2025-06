Aston Martin F1 a encore ’beaucoup de travail’ en Autriche

Fernando Alonso n’a pas encore réussi à maximiser l’utilisation de son AMR25 en Autriche. Le pilote Aston Martin F1 reste toutefois positif, même s’il admet qu’il faudra corriger plusieurs défauts pour faire de sa monoplace une candidate à de très bons résultats.

"On doit tout analyser, la voiture ne semblait pas bonne, pas encore dans la bonne fenêtre, difficile à piloter et elle manquait d’équilibre. Il y a beaucoup de travail ce soir mais j’espère qu’on sera plus compétitifs demain" a déclaré Alonso, qui sait que chaque détail fera la différence.

"Oui, vous pouvez être éliminé en Q1 ou terminer dans le top 5 en deux dixièmes de seconde. On devra réussir les tours de qualifs demain et on doit préparer la course car on peut doubler si on a le rythme dimanche, donc il faudra combiner ces deux choses."

Lance Stroll était plutôt satisfait de sa journée, bien qu’il l’ait exprimé, comme à son habitude, avec un enthousiasme mesuré : "On verra demain comment ça se passe. Le vendredi on ne sait jamais ce que font les autres en termes de réglages, la voiture semble plutôt bonne."