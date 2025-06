Red Bull : Verstappen apprécie le travail avec Rennie, Tsunoda a le sourire

Max Verstappen a déclaré avoir connu un début d’essais sans accroc pour le Grand Prix d’Autriche, malgré l’absence de son ingénieur de course habituel.

Gianpiero Lambiase, qui a mené Verstappen à ses quatre titres de champion du monde, n’est pas présent au Red Bull Ring ce week-end pour des raisons personnelles. Simon Rennie le remplace.

Rennie est un ingénieur de course très expérimenté qui a travaillé de nombreuses années avec Daniel Ricciardo lorsqu’il était coéquipier de Verstappen. Il travaille au sein du département simulateur de l’équipe depuis qu’il a quitté ses fonctions d’ingénieur de course habituel.

"Jusqu’à présent, tout s’est très bien passé avec Simon," a déclaré Verstappen après les essais.

"Bien sûr, je connais Simon depuis longtemps, de l’autre côté du garage, je travaille également avec lui dans le simulateur, et il a de toute façon beaucoup d’expérience."

"Donc, c’était vraiment très, très bien aujourd’hui. Il a été direct avec moi et c’était agréable."

Verstappen a terminé la journée troisième au classement, trois dixièmes de seconde derrière le leader Lando Norris, et derrière l’autre McLaren d’Oscar Piastri. Verstappen a signé son meilleur temps plus tard dans la séance après plusieurs tours sur son train de pneus tendres.

"Globalement, c’était assez simple comme journée. Nous n’avons pas rencontré de gros problèmes."

"Juste un léger manque de rythme, un peu trop de sous-virage aussi, sur les relais courts comme sur les relais longs. C’est donc un point que nous devons essayer de corriger."

7e temps, Yuki Tsunoda était plus proche de son équipier que d’habitude.

"Tout s’est bien passé avec les modifications faites entre les EL1 et EL2. Il nous manque encore des points à travailler, mais je trouve des points positifs et nous allons y travailler davantage ce soir pour maintenir la dynamique."

"Je me sens en confiance avec la voiture. J’aime ce genre de circuit et attaquer à très haute vitesse demande de la confiance. Grâce à ces réglages revus, le feeling avec la voiture en EL2 était bien meilleur et c’est ce dont j’ai besoin, pas plus."

"Je continue d’apprendre avec cette voiture et je dois bien préparer les séances importantes de ce week-end. Nous avons adopté une bonne approche jusqu’à présent et il ne me reste plus qu’à tout mettre en œuvre demain."