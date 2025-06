McLaren F1 : Norris salue le travail fait par Dunne, Piastri assume ses choix de pièces

Lando Norris a été contraint de faire l’impasse sur les EL1, McLaren faisant rouler l’un de ses pilotes juniors, Alex Dunne.

Dunne a impressionné lors des premiers essais libres, signant le quatrième meilleur temps.

Norris a salué le travail de réglage de Dunne, ce qui lui a permis de prendre rapidement son rythme et de signer le meilleur temps des EL2.

"Ça ne me dérange pas d’être assis sur le muret des stands. Je me sentais beaucoup plus détendu là-bas que dans la voiture, surtout ici," plaisante Norris depuis son motorhome.

"J’ai toujours apprécié ce circuit. La voiture s’est bien comportée dès le départ. Alex a donné de bons retours ce matin après les EL1 et il était immédiatement dans le rythme. C’était agréable à voir. Je pense qu’ils ont orienté la voiture dans la bonne direction pour les EL2. Il nous reste juste à déterminer si nous avons besoin de plus demain, de moins ou d’un juste milieu. Ce sont de bons pas dans la bonne direction. J’espère qu’il y aura encore un peu de progrès."

Bien que McLaren ait un avantage de 0,3 seconde sur Max Verstappen, Norris reste méfiant quant à la progression de Red Bull ce soir.

"Nous avons montré un peu plus de rythme que certains autres, donc je pense qu’ils vont nous rattraper. Max n’est pas loin derrière et ils progressent généralement beaucoup le samedi. C’est une bonne journée et je suis sûr que nous progresserons sur certains points. Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraissait. Ce sera serré. C’est toujours le cas et il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Nous allons travailler dur pour creuser l’écart autant que possible."

2e temps du jour, Oscar Piastri a lui expliqué sa décision de ne pas utiliser la suspension McLaren révisée, introduite au Grand Prix du Canada.

"Elle n’est pas plus rapide. Et il y a d’autres éléments que je n’utilise pas, car ils ne constituent pas une amélioration pour moi. Nos voitures sont simplement différentes. Toutes les pièces qui, selon nous, rendront la voiture plus rapide sont présentes sur les deux voitures."

Concernant les essais libres de ce vendredi, Piastri a ajouté : "Ça s’annonce plutôt bien. Max est toujours proche. Je pense qu’il sera certainement une menace ce week-end, mais la voiture se comporte bien. Je pense que le rythme est plutôt bon. Une première journée positive."

Alex Dunne est donc le jeune pilote qui a impressionné ce matin avec le 4e temps des Libres 1, à quelques millièmes de Piastri à peine !

"Je suis super, super content. On peut dire que ça s’est plutôt bien passé."

"Nous savions dès le début de la séance que l’objectif n’était pas forcément la performance, mais plutôt d’aider la voiture, Lando et l’équipe à progresser au maximum pour les EL2 et EL3, et pour le reste du week-end."

"Avoir le rythme que j’avais et montrer de quoi je suis capable sur la scène de la F1, c’est vraiment exceptionnel."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, relativise la performance de Dunne mais est évidemment ravi de sa prestation.

"Avant d’aborder le chrono, il faut reconnaître qu’il a effectué un programme d’essais assez complet avec de nouvelles pièces, des ajustements sur l’angle de braquage et des réglages du volant qu’on ne voit pas à la télévision, mais qui occupent indéniablement les pilotes."

"Il faut être très précis et ponctuel, car certains réglages doivent être effectués sur certaines portions de piste. Alex a été très appliqué et impressionnant dans tout cela. Il a également eu l’occasion de démontrer sa vitesse et, sans surprise, c’est un pilote rapide."

"Je pense qu’il faut être prudent quant aux chronos, car le sien a été réalisé plus tard dans le relais, lorsque le réservoir d’essence était vide. Mais je trouve cela encourageant et impressionnant pour Alex lui-même, et aussi, je pense, une bonne journée pour McLaren. Nous attendons donc avec impatience la suite."