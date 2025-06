Hülkenberg est ’heureux’ d’être en Q2, Bortoleto déçu de ne pas l’atteindre

Nico Hülkenberg a signé le 13e temps des qualifications malgré un début de week-end difficile, et il était surpris de passer la Q2 au GP du Canada. Mieux pour le pilote Sauber F1, les pénalités d’Isack Hadjar et Yuki Tsunoda lui permettront d’être 11e sur la grille de départ.

"C’était piégeux, c’est rapide ici et tout se passe très vite. Ca a été un week-end difficile sur le plan de l’équilibre, pour moi en tout cas. Gabriel était plus heureux dès le début. Donc je suis heureux d’être en Q2, je ne m’y attendais pas et ce sont des bons progrès" a déclaré Hülkenberg.

"On a essayé les choses habituelles, de trouver le fonctionnement idéal de la voiture. Les longs relais étaient corrects et la voiture est dans une bonne position, donc on verra ce qu’on peut faire demain."

Gabriel Bortoleto s’attendait à mieux, et à l’inverse, il a été éliminé en Q1 : "Je suis assez déçu de ne pas aller en Q2, c’est toujours un plaisir d’y arriver, mais parfois on y arrive et parfois non. Le peloton est serré et je l’ai ratée pour quelques millièmes de seconde."

Quinzième au départ ce dimanche, il reste prudent compte tenu des performances de sa C45 à Montréal : "Je pense que nous sommes un peu moins forts que nous l’étions à Barcelone, mais qui sait, tout peut arriver en Formule 1."