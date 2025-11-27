’Apprendre à changer de mode’ : Stroll décrit ’la semaine la plus difficile’ de l’année

Aston Martin F1 se tourne vers un Grand Prix difficile ce week-end au Qatar, après l’escale à Las Vegas la semaine dernière. Lance Stroll a confirmé que le passage du Nevada aux Emirats en moins d’une semaine est brutal pour les organismes.

La semaine de Vegas est déjà intense par le contenu offert en piste et en dehors aux protagonistes du championnat du monde de Formule 1, mais le fait de traverser la moitié de la planète pour se rendre vers la course suivante est très compliqué.

"C’est sans aucun doute la semaine la plus difficile de l’année. Vegas est très animée à tous les niveaux, il se passe beaucoup de choses sur et en dehors du circuit, puis on passe rapidement à un environnement complètement différent au Qatar" a déclaré Stroll.

"Mais cela fait partie de la Formule 1 moderne et on apprend à changer de mode. De plus, le fait de l’avoir déjà fait l’année dernière nous aide, car nous savons à quoi nous attendre."

"J’ai en fait ajouté une étape supplémentaire à mon voyage en me rendant à l’usine en début de semaine pour faire quelques essais sur simulateur et essayer un siège et un casque pour 2026. Ces derniers jours ont été très chargés, mais j’ai hâte de reprendre la compétition ce week-end."

Le Grand Prix du Qatar est difficile, et le pilote canadien confirme que le tracé de Losail est l’élément principal de difficulté de cette manche, avec aucun virage lent et un rythme très intense en piste.

"C’est la combinaison de la vitesse et de l’intensité. Il n’y a pas beaucoup de virages lents ; ce sont tous des virages à vitesse moyenne et élevée, qui s’enchaînent les uns après les autres, avec des forces g latérales importantes. On n’a pas vraiment le temps de souffler, sauf sur la ligne droite de départ/arrivée."

"Et puis il y a la chaleur. Même si nous courons de nuit, le cockpit devient très chaud et les pneus chauffent rapidement car ils sont soumis à de fortes contraintes. Mais c’est un défi que j’ai vraiment hâte de relever. Le circuit est agréable à piloter car il est très rapide et une voiture de Formule 1 donne le meilleur d’elle-même dans les virages à grande vitesse."

Pirelli a interdit des relais de plus de 25 tours pour la course, ce qui aura un grand impact sur les stratégies, avec au moins deux arrêts : "Cela renforce la difficulté du circuit de Losail. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur les contraintes subies par les pneus, et cela s’explique par plusieurs facteurs."

"Principalement, le nombre impressionnant de virages à moyenne et haute vitesse qui s’enchaînent rapidement impose une énergie et une charge latérale énormes aux pneus, et il y a très peu d’endroits sur le circuit où vous pouvez les laisser se reposer."

"Ensuite, il y a la surface abrasive de la piste et les vibreurs, qui ne font qu’augmenter encore davantage l’usure. Évidemment, c’est lors du Grand Prix que nous remarquerons le plus cette règle. Dans une certaine mesure, elle déterminera notre stratégie : tout le monde devra s’arrêter au moins deux fois."

"Cela se traduira par des relais plus courts entre les arrêts et probablement par une conduite plus agressive, car la gestion des pneus ne sera peut-être pas aussi importante que d’habitude, ce qui ne fera qu’ajouter à l’intensité au volant."

"Bien sûr, la gestion des pneus ne sera pas totalement négligée, surtout dans les virages rapides et larges, mais il n’y aura pas de relais prolongés comme on en voit ailleurs."

Après le froid de Las Vegas, c’est la chaleur du Qatar qui attend les pilotes, et qui demande une grande préparation : "Le renforcement musculaire et l’entraînement du cou demandent beaucoup de travail en raison des charges latérales."

"On ressent davantage les forces G ici que sur beaucoup d’autres circuits. Il s’agit d’une charge soutenue, pas seulement de pics rapides. L’hydratation est également cruciale. On commence à s’y concentrer plusieurs jours avant le week-end de course."

"Nous disposons également de gilets rafraîchissants qui permettent de contrôler notre température corporelle lorsqu’il fait particulièrement chaud. Mais c’est quelque chose auquel je suis très habitué maintenant, et à ce stade de la saison, vous êtes en pleine forme physique, donc il n’y aura pas de problème."

Stroll explique enfin l’état d’esprit et les priorités pour lui et son équipe avant cette 23e manche de la saison : "Avec un Sprint et un Grand Prix, nous avons deux occasions de marquer des points, nous ferons donc tout notre possible pour en tirer parti."

"La bataille au milieu du classement est très serrée et un bon résultat peut vous faire gagner plusieurs places au classement. Nous voulons terminer le plus haut possible. Ces triples rendez-vous difficiles exigent une collaboration étroite au sein de l’équipe."

"Nous arrivons à la fin d’une longue saison, mais tout le monde dans le garage continue de donner le maximum. Je leur suis reconnaissant pour leur travail acharné. En ce qui concerne le circuit lui-même, le Qatar est très particulier en termes d’équilibre."

"Il faut une voiture qui tourne bien dans les virages à vitesse moyenne, mais qui reste stable dans les sections à grande vitesse. Comme c’est un week-end de sprint, nous n’avons qu’une seule séance d’essais pour affiner les réglages de la voiture, nous allons donc compter chaque seconde."