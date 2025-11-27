Norris et Piastri révèlent pourquoi la disqualification à Vegas n’a ’pas été un choc’ pour eux

Lors de la journée médias qui vient de démarrer au Grand Prix du Qatar, Lando Norris assure que sa disqualification du Grand Prix de Las Vegas n’a pas été une surprise totale. Le Britannique, initialement deuxième à l’arrivée, a été retiré du classement de la course en même temps que son coéquipier Oscar Piastri, après que les deux McLaren ont échoué aux vérifications techniques d’après-course : l’usure des patins du plancher dépassait la tolérance réglementaire d’1 mm, tombant sous le seuil de 9 mm.

McLaren a depuis identifié un porpoising (marsouinage) plus important que prévu comme la cause principale de cette usure excessive (à lire ici). Une conclusion qui a provoqué un tournant majeur dans la course au titre, alors que la saison arrive à son avant-dernière manche, au Qatar.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Norris affirme ne pas avoir été abasourdi par la décision des commissaires.

"Il y avait déjà une petite attente à ce sujet, donc ce n’était pas un choc total ou quelque chose tombé de nulle part."

"Nous étions assez préparés à ce que le résultat puisse être celui-là, mais j’allais bien après l’arrivée. Nous avons géré comme nous avons pu le marsouinage. J’ai quitté le circuit, on a fait notre débriefing, on a parlé de ce qui allait, de ce qui n’allait pas et des choses à améliorer, dont évidemment une principale."

Malgré la frustration, Norris dit avoir gardé une approche professionnelle.

"Pour le reste, nous avons tout traité très normalement. Bien sûr, ça fait mal, parce que beaucoup d’efforts sont fournis chaque week-end par tout le monde, moi compris, et ça donne l’impression que tout disparaît très vite. Mais c’est le même sentiment pour nous tous."

"Les mécaniciens, les ingénieurs, moi-même… tout le monde chez McLaren se sent déçu par ce résultat. Mais j’ai trouvé assez facile de tourner la page, de prendre quelques jours de repos et d’arriver ici pour ce week-end. Je suis déçu, bien sûr, mais ça va."

Lever le pied ? "Pas si simple"

Certains observateurs comme Christian Danner ont suggéré que Norris aurait pu préserver sa planche en levant davantage le pied en course. Le pilote réfute fermement cette idée.

"Non, ce n’est clairement pas aussi simple. Comme Andrea [Stella] l’a expliqué, il y a beaucoup plus de détails là-dedans. Ce n’est pas juste lever plus et que ce soit mieux, surtout parce que le problème venait du porpoising."

Pour Norris, il ne s’agissait pas d’un réglage trop bas non plus.

"Ce n’était pas parce qu’on roulait trop bas ; parfois, c’est même l’inverse. Mais ce n’était pas le cas ici. Parfois, si vous levez plus, vous avez davantage de porpoising, et l’effet est pire."

"Il y avait un gros écart derrière moi, et j’ai essayé un peu plus, mais on parle de petites choses, de petites choses qui, parfois, peuvent s’additionner."

"Ce sont les règles, c’est comme ça. Donc non, je ne pense pas que commencer plus tôt à lever aurait fait une quelconque différence."

Piastri : impossible d’en connaître l’ampleur

Oscar Piastri confirme avoir lui aussi ressenti un niveau de marsouinage inhabituel. Un capteur défaillant a empêché McLaren de surveiller correctement la situation sur sa monoplace.

"Nous avons eu beaucoup de porpoising pendant la course, ce qui est finalement la raison principale de l’illégalité de l’usure. Je l’ai senti, oui."

L’Australien souligne que le phénomène n’est pas toujours corrélé à l’usure.

"Dans certaines courses de ma carrière, tu peux avoir beaucoup de contacts avec le sol mais peu d’usure des patins. D’autres fois, tu ne sens presque rien et ça s’use comme pas possible. Ça dépend un peu du circuit."

"Ce n’était clairement pas la course la plus agréable dans la voiture. Mais je n’avais pas réalisé à quel point c’était mauvais pour l’usure."

"On a eu une panne de capteur au début de la course, donc on ne savait pas exactement à quel point c’était mauvais. C’est difficile à juger, normalement."