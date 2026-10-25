Antonelli se méfie des Red Bull en course après une pole ’inattendue’

Les trois pilotes ayant signé les meilleures performances de la qualification ont pu donner leur avis au sujet de la course de ce soir à Austin, au Grand Prix des Etats-Unis. Kimi Antonelli, le poleman pour la course, était évidemment au centre des réflexions puisque le pilote Mercedes F1 a fait un premier pas pour l’obtention du titre mondial, qu’il pourrait décrocher ce dimanche sur le Circuit of the Americas.

Interrogé sur sa pole position, le pilote italien a admis qu’il ne s’y attendait pas, alors que son ingénieur Peter Bonnington a également fait part de sa surprise après qu’il a devancé les deux Red Bull de Max Verstappen et Isack Hadjar.

"C’était surprenant, mais l’une de mes plus grandes réussites est aussi de ne pas avoir eu de dépassement des limites de piste ! Cela nous a aussi un peu facilité la vie" a déclaré Antonelli.

"Vous savez, je ne me suis pas mis dans une situation difficile, et nous avons pu progresser tout au long de la séance et construire à partir de là. Mais c’était définitivement inattendu. Nous savions que nous serions proches, mais oui, c’était une bonne surprise."

L’Italien a salué le bon fonctionnement des évolutions de la W17 à Austin, notamment dans des virages moyens et rapides : "Les virages à moyenne vitesse, à haute vitesse, à moyenne vitesse. La voiture semblait être dans une bonne fenêtre."

"Nous luttons encore un peu à basse vitesse, mais dans l’ensemble, oui, la voiture a été très bonne dans le secteur 1 et le secteur 2, en particulier dans les virages 8 et 9. C’est donc là que nous ressentons le plus de gain avec ce package. C’est toujours la basse vitesse que nous essayons de comprendre."

Mais alors que le spectre d’un premier titre plane au-dessus de la course à venir, il assure ne pas y penser : "Je vais juste essayer de faire la meilleure course possible. Je vais essayer de gagner, et puis nous verrons ce qui se passera."

"Mais, vous savez, c’est bien de finir la journée comme ça. Bien sûr, ce sera un nouveau jour. Max a été très rapide, Isack a été très rapide aussi, il faut donc juste prendre un bon départ, et ensuite nous verrons à partir de là ce que nous pouvons faire."

Verstappen a été interrogé sur les conseils qu’il donne à Antonelli à l’aube de ce qui pourrait être son premier titre mondial. Le Néerlandais a assuré que son rival n’a pas besoin de conseils, et qu’avec 102 points d’avance, son couronnement n’est qu’une question de temps.

"Il n’en a pas besoin. Il sait ce qu’il fait, il doit juste essayer de gagner la course. Si cela ne se produit pas ici, cela se produira le week-end prochain. Si cela ne se produit pas le week-end prochain, cela se produira le week-end d’après" note Verstappen.

"Donc, je pense que ça a tout simplement été une saison incroyable, alors il faut aussi juste essayer de profiter de ce genre de période traversée ces derniers mois. À un moment donné, bien sûr, c’est officiel, et là on peut fêter ça probablement un petit peu."

Après ces propos, Antonelli a réagi en sous-entendant qu’il inviterait le Néerlandais à fêter le titre avec lui : "Oui, nous pourrons fêter ça", a-t-il répondu, ce qui a été validé par Verstappen : "Nous fêterons ça !"

Les deux pilotes ont été aussi questionnés sur la manière dont ils espéraient s’affronter dans le futur, alors qu’ils n’ont presque pas pu lutter l’un contre l’autre sur des courses cette année, et encore moins sur la durée d’une saison.

"Je pense que ce sera incroyable, bien sûr. Vous savez, Max est à un niveau incroyable, et c’est très difficile de le battre, surtout quand il a la dynamique pour lui. Mais oui, ce sera très amusant de se battre aussi dès maintenant et pour l’avenir. Bien sûr, ce sera très dur, mais un bon défi" a déclaré Antonelli.

Des propos validés par le quadruple champion du monde : "Oui, pareil pour moi, bien sûr. Nous dépendons un peu, espérons-le, de nos voitures. Espérons qu’elles seront toutes les deux compétitives l’année prochaine aussi. Mais oui, d’après les batailles que nous avons eues jusqu’à présent, c’était sympa."

"Et bien sûr, cette année, je pense que Kimi mérite amplement tout le succès qu’il rencontre. Il est très régulier, il fournit les performances quand cela compte, et une fois que ce sera enfin officiel qu’il est Champion du Monde, il sera définitivement un vainqueur méritant."

Pour être champion du monde, Antonelli doit remporter la course et a reconnu qu’il n’est pas très confiant face aux Red Bull, qu’il juge particulièrement rapides. Verstappen a expliqué quels sont les points forts de la RB22 sur les longs relais et le niveau actuel de l’équipe.

"Je pense qu’il y avait toujours un peu de marge d’amélioration hier pour comprendre les pneus, probablement aussi en général. Mais je pense que ces derniers temps, oui, nous avons été plus satisfaits sur les relais longs, et j’espère qu’il en sera de même en course."

Les pilotes Red Bull ont fait les premières parties de qualification en économisant un train de pneus, en roulant en gommes usées en début de Q2 qui ont donné un très bon rythme. Avec très peu de tours effectués en pneus tendres avant la Q3, surtout pour Hadjar qui n’en a pas réussi de propre en essais libres, la situation était difficile.

"Probablement en temps normal, mais je l’ai fait de nombreuses fois auparavant" a déclaré Verstappen. "Je me suis même qualifié une fois avec seulement deux jeux de pneus, donc il n’y a pas d’explication à pourquoi en Q3 cela ne s’est simplement pas mis en place, à part le dernier tour."

"Je pense que tout le monde a lutté pour trouver du temps au tour. Mais c’est quelque chose que nous devons examiner parce que c’est très curieux, bien sûr, que vous ayez, disons, le meilleur ressenti sur un jeu de pneus usés."

Selon Hadjar, c’est surtout le Circuit des Amériques qui favorise les bons tours en pneus usés, et c’est selon lui ce qui a facilité la tactique visant à économiser un train de gommes tendres pour la course.

"C’est juste une piste où le pneu usé fonctionne assez bien au final, donc il y a moins de pénalité à mettre moins de pneus neufs sur la voiture. Mais bien sûr, si j’avais mis, genre, je crois que si j’avais enchaîné cinq jeux de pneus coup sur coup, cela aurait été peut-être un peu meilleur, mais je ne pense pas qu’il y ait grand-chose" note le Français.

Malgré un très mauvais week-end, il a réussi à trouver la bonne fenêtre de fonctionnement de la RB22 et pense qu’il aurait même pu faire mieux, avec à la clé une première ligne voire la pole position.

"Franchement, j’ai aussi été plutôt surpris en Q2 par le temps au tour de Max avec le pneu usé. Même si je me sentais à l’aise, je me disais qu’on avait une chance d’être sur la première ligne. Ouais, Kimi a fait un travail fantastique."

Interrogé sur ses chances de podium et les chances de victoire de l’équipe, Hadjar espère mettre à profit le fait que lui et Verstappen soient à l’avant de la grille : "Oui, en plus on sera deux, donc c’est un petit avantage. On va donc essayer d’en profiter."