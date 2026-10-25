Red Bull utilise une IA pour prendre les bonnes décisions en course

L’intelligence artificielle ne se contente plus d’analyser les données en Formule 1 : elle commence également à influencer directement les décisions prises pendant les Grands Prix. Red Bull Racing a développé avec Oracle un système capable d’interpréter les règlements et les précédents de la FIA afin de recommander des actions à ses ingénieurs. L’écurie autrichienne révèle notamment avoir suivi les conseils de cet outil lors d’un incident impliquant Max Verstappen à Monza en 2025. Une évolution technologique majeure qui soulève une question : jusqu’où les équipes sont-elles prêtes à laisser l’intelligence artificielle intervenir dans leurs choix stratégiques ?

L’utilisation de l’intelligence artificielle progresse rapidement dans le paddock de Formule 1, où les grandes entreprises technologiques multiplient les collaborations avec les écuries. De l’analyse des performances à la stratégie de course, en passant par les interactions avec les supporters, ces technologies occupent une place croissante dans le fonctionnement quotidien des équipes.

Google travaille notamment avec McLaren à l’intégration de ses outils d’intelligence artificielle Gemini, tandis que Mercedes s’est associée à Microsoft pour exploiter l’intelligence artificielle et les technologies d’informatique cloud dans l’analyse des performances et la préparation des stratégies de course.

Ferrari collabore de son côté avec IBM, la Scuderia utilisant aussi l’intelligence artificielle pour développer de nouvelles expériences destinées aux supporters.

Mais chez Red Bull Racing, cette technologie a franchi une étape supplémentaire en devenant un véritable outil d’aide à la décision pendant les Grands Prix.

En collaboration avec son partenaire technologique Oracle, Red Bull a développé un système d’intelligence artificielle destiné à assister les ingénieurs dans l’interprétation du règlement sportif et des décisions précédemment rendues par les instances de la Formule 1.

À l’origine, cet outil avait été conçu comme un moteur de recherche permettant de retrouver rapidement des informations réglementaires et des précédents. Son rôle était alors essentiellement documentaire : faciliter l’accès aux textes et aux décisions susceptibles d’éclairer une situation rencontrée en piste.

Mais le système a progressivement évolué vers une intelligence artificielle dite "agentique" capable de mobiliser différentes sources d’information et de proposer des actions concrètes.

Jack Harington, responsable des partenariats techniques et de performance chez Red Bull Racing, a expliqué cette évolution lors d’un entretien accordé à CNBC.

Selon lui, le dispositif ne se limite désormais plus à présenter des informations aux ingénieurs.

"En réalité, elle prend des décisions pour nous."

Pour illustrer l’utilisation concrète du système, Jack Harington est revenu sur un épisode du Grand Prix d’Italie 2025.

"À Monza, Max avait coupé un virage alors qu’il défendait sa position face à un adversaire. Cette situation posait une question réglementaire immédiate : le pilote avait-il obtenu un avantage nécessitant de restituer sa position pour éviter une éventuelle pénalité ?"

"Dans ce type de circonstances, les équipes doivent généralement prendre une décision très rapidement, en tenant compte des règles applicables et de la manière dont des incidents similaires ont été jugés par le passé."

Selon Harington, "l’agent d’intelligence artificielle avait recommandé à Red Bull de rendre la position. Cette recommandation allait à l’encontre de l’instinct compétitif de l’équipe, naturellement désireuse de conserver sa place en piste."

"Mais Red Bull avait finalement choisi de suivre cet avis afin de réduire le risque d’une sanction."

Vertappen avait ensuite réussi à dépasser de nouveau son adversaire, ce qui avait permis à l’écurie de retrouver sa position sans conserver le risque réglementaire associé à l’incident initial.

Malgré cette évolution, Harington insiste sur le fait que Red Bull n’entend pas confier intégralement ses décisions à des systèmes automatisés.

"Les ingénieurs et les stratèges restent impliqués dans le processus et conservent un rôle central dans les choix effectués pendant les Grands Prix. La Formule 1 est et restera toujours un sport humain."

Cette complémentarité est particulièrement importante dans une discipline où les décisions dépendent d’un très grand nombre de facteurs.

Harington souligne ainsi qu’il existe "tellement de variables différentes" en Formule 1.

"Celles-ci concernent aussi bien les événements survenus en piste que les éléments extérieurs à la course, sans oublier les conséquences potentielles sur les championnats du monde."

"Une décision pertinente pour maximiser les points lors d’un Grand Prix ne sera pas nécessairement la meilleure si elle compromet un objectif plus important au championnat."

"L’intelligence artificielle doit donc permettre d’examiner plus efficacement ces différentes dimensions, tout en laissant aux responsables humains le soin d’apprécier le contexte général."