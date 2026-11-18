Mercedes F1 a remporté les deux titres mondiaux en deux semaines, décrochant le championnat du monde des constructeurs au Brésil, une semaine après que Kimi Antonelli s’est assuré le titre des pilotes au Mexique. Mais pour Toto Wolff, cet accomplissement n’a pas été accueilli par une fête explosive en boîte de nuit au Brésil, le directeur d’équipe expliquant qu’il avait besoin de rester sur le pont.

Dans une récente interview, l’Autrichien a révélé à quel point ses célébrations de championnat avaient en réalité été sobres, avec simplement un verre d’alcool de quelques centilitres dans un avion où se trouvaient des pilotes en rentrant du Brésil.

"Ça m’ennuie vraiment" a déclaré Wolff au journal Bild. "Je ne bois pas d’alcool pendant la saison parce que j’ai besoin d’être à 100 % en forme et que l’alcool aggrave mon décalage horaire."

"Mais décrocher un double championnat justifiait une rare et brève exception durant le long vol de retour vers l’Europe. Dimanche, après la course au Brésil, je me suis offert un shot de vodka dans l’avion avec George Russell et Lewis Hamilton."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les dirigeants de Mercedes n’étaient pas restés à Sao Paulo pour organiser une véritable fête de la victoire, Wolff a directement pointé du doigt ses lourdes obligations professionnelles.

"Non. Je ne suis pas seulement un directeur d’équipe, je suis aussi un PDG. Je ne peux pas me permettre un jour férié pour faire la fête, même si ce n’est que pour une journée ou une nuit."

Il a aussi salué les centaines de personnes opérant dans les usines de Brackley et de Brixworth en Angleterre, et souligné que son travail bascule immédiatement vers le prochain objectif opérationnel de l’équipe plutôt que de se reposer sur ses récents succès.

"Derrière l’équipe de course, il y a plus de 1500 employés qui font partie de ce succès. Je dois être là pour eux tout comme je le suis pour l’équipe sur le circuit. D’autant plus que nous ne nous reposons pas sur nos lauriers après le succès et les nombreuses félicitations."

Les titres de 2026 étant officiellement acquis, Wolff a confirmé que l’attention de l’usine s’était déjà tournée vers la défense de leur couronne : "Oui, nous avons remporté les deux championnats du monde, mais nous voulons recommencer l’année prochaine !"

Interrogé sur sa relation avec Kimi Antonelli, qu’il a protégé et encadré depuis son adolescence, il explique qu’au début du travail que faisait le jeune Italien pour l’équipe à Brackley, il était souvent logé chez Toto et Susie Wolff, près de l’usine.

"Il y a deux ou trois ans, il dormait toujours chez nous lorsqu’il était à l’usine de Brackley. Il était encore mineur, après tout, nous n’aurions pas pu simplement le mettre à l’hôtel. C’est pourquoi il était pratiquement un invité régulier chez Susie et moi. Le soir, nous regardions souvent des films ensemble, même si, en réalité, il n’y avait que moi."

Si Wolff plaisante en disant ça, c’est parce que Susie Wolff et Kimi Antonelli ne voyaient que le début des films : "Puis ils s’endormaient tous les deux épaule contre épaule, et je regardais le film tout seul."