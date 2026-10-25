Alpine F1 prend ses distances avec Jeremy Clarkson après une blague sur Colapinto

Alpine F1 s’est distanciée d’une plaisanterie de l’ancien présentateur de Top Gear, Jeremy Clarkson, concernant la nationalité de Franco Colapinto. Clarkson, un supporter de longue date d’Alpine qui a collaboré commercialement avec l’équipe basée à Enstone par l’intermédiaire de son exploitation agricole dans l’Oxfordshire, était l’invité d’Alpine à Austin et s’est exprimé sur Sky avant les qualifications.

Interrogé sur la pénalité de 10 places sur la grille infligée à Colapinto pour un changement de composant du groupe motopropulseur, Clarkson a plaisanté sur les raisons pour lesquelles le pilote écopait d’une pénalité.

"Franco a une pénalité sur la grille pour le fait d’être Argentin, probablement" a-t-il lancé, avant d’attaquer sur le ton de l’humour la nationalité du pilote. "Eh bien, je lui en donnerais une pour ça !"

Les deux pays sont toujours divisés autour de la guerre des Malouines, qui sont britanniques, mais qui sont revendiquées par les Argentins. Des joueurs de l’équipe de football ont notamment brandi une banderole "les Malouines sont argentines" cet été à la coupe du monde.

Clarkson a ensuite fait référence au voyage controversé de Top Gear en Argentine en 2014, au cours duquel lui et l’équipe avaient dû fuir après des manifestations suscitées par la plaque d’immatriculation d’une voiture.

Certains habitants y avaient vu une référence pour attaquer le pays au sujet des Malouines, et Clarkson, Richard Hammond et James May ont depuis été interdits de voyage en Argentine. Alpine a par la suite publié un communiqué sans nommer Clarkson.

"Nous avons connaissance des commentaires faits lors d’une récente interview télévisée par un invité de l’équipe à Austin. Nous aimerions réitérer qu’il s’agit d’opinions personnelles qui ne correspondent pas aux valeurs de l’équipe visant à promouvoir la bienveillance et le respect. Franco est notre pilote et il a notre soutien le plus total" a noté l’équipe.

Le manager de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, a réagi plus fermement et condamné la blague de Clarkson, qui a déjà été au centre de polémiques pour des propos tenus hors du cadre de ses émissions.

"Les commentaires de Jeremy Clarkson sur la nationalité de Franco étaient totalement inacceptables. De telles remarques n’ont pas leur place en Formule 1, peu importe qui les émet ou qu’elles aient été conçues comme une plaisanterie ou non. Franco et ses supporters méritent mieux que cela" a écrit l’ancien pilote qui gère la carrière de Colapinto.